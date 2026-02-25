Roki Sasaki luce errático en su debut de pretemporada con Dodgers; D-backs lo apalean

Arizona, Estados Unidos.- El lanzador japonés de los Los Angeles Dodgers, Roki Sasaki subió a la lomita por primera vez en esta primavera con la intención de impresionar a los campeones de la pasada Serie Mundial este miércoles, y en lugar de eso, fue castigado por los bateadores y tuvo dificultades para encontrar la zona de strike.

Sasaki permitió tres carreras, tres hits y dos bases por bolas en apenas una entrada y un tercio contra los Arizona Diamondbacks. El nipón intenta conseguir un puesto en la rotación tras una actuación destacada como relevista en la postemporada del año pasado, cuando ayudó a los Dodgers a coronarse por segunda vez consecutiva. Aunque mostró su habitual recta de poder y ponchó a tres, sólo 17 de sus 36 lanzamientos fueron strikes. También combinó un cutter mientras intentaba añadir un tercer lanzamiento a su arsenal.

"Pienso que tiene sobretrabajó", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. "No he visto eso en toda la primavera. Probablemente, se trata de que está entrando a la competencia real. Pensé que estaba demasiado agresivo con la recta, pero se estaba quedando atrás en la primera entrada".

Sasaki sufrió en su primera apertura

Sasaki permitió un sencillo potente al primer bateador Geraldo Perdomo, y Tim Tawa negoció base por bolas. Con un out, Nolan Arenado conectó un doble al jardín izquierdo que impulsó a Perdomo. Ildemaro Vargas le siguió con otro doble, impulsando a Tawa y Arenado para una ventaja de 3-0.

Después de recibir una visita al montículo del entrenador de pitcheo Mark Prior, Sasaki ponchó a Jordan Lawlar y Ryan Waldschmidt para terminar la entrada. Sasaki ponchó a Druw Jones al inicio de la segunda entrada, luego dio base por bolas a Aramis García y fue retirado. Su recta alcanzó un máximo de 98.6 millas por hora.

No duró mucha su salidas ante Arizona

Roberts dijo que no estaba sacando muchas conclusiones de una sola salida de spring training, pero también reconoció que Sasaki está bajo un poco más de escrutinio que la mayoría de los jugadores. "Creo que lo primero es que tiene que combinar mejor y controlar la recta", dijo Roberts. "Lo atribuyo a la adrenalina del primer juego. Pero sí, uno quiere ver progreso de todos, especialmente de alguien como Roki, que está intentando seguir creciendo desde el año pasado".

Fuente: Tribuna del Yaqui