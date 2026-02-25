Sheinbaum garantiza Mundial 2026 en México y destaca respaldo de la FIFA

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 25 de febrero de 2026, en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que existe confianza plena en el país para la organización de partidos rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se realizará por primera vez en México, Estados Unidos (EU) y Canadá.

Ante medios de comunicación, Sheinbaum Pardo destacó el respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y descartó cualquier riesgo para los encuentros programados, pese a la violencia registrada el pasado domingo 22 de febrero tras la muerte de 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más peligrosos del mundo. Como reportamos en TRIBUNA, su deceso provocó cierres, quema de vehículos y suspensión de eventos masivos.

??uD83CuDFDF? "El Mundial sigue": Sheinbaum comparte comunicado emitido por la Federación Mexicana de Futbol (#FMF) y la Federación Portuguesa de Futbol.



Ambas organizaciones expresan "su deseo de participar en el mundial en México", aseguró. pic.twitter.com/zr9M2Av1KB — La Jornada de Oriente (@JornadaOriente) February 25, 2026

En este contexto, la mandataria mexicana subrayó que existe comunicación directa con la FIFA y que el organismo expresó confianza en México. Asimismo, recordó que Gianni Infantino expresó su confianza en México; apuntó que un indicador es el precio del dólar y la fortaleza del peso mexicano.

Ayer también (Gianni) Infantino de la FIFA dijo que estamos en comunicación, que tiene confianza. Y no hay problema, al revés, hay confianza”, declaró.

Las declaraciones responden a versiones sobre posibles dudas en torno a la celebración de un partido amistoso entre México y Portugal en marzo.

México vs Portugal se mantiene para el 28 de marzo

Sheinbaum hizo referencia a un posicionamiento conjunto entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol. Señaló que ambas federaciones manifestaron su "deseo mutuo" de que el partido de preparación se realice el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca. Ese mismo estadio será sede del partido inaugural del Mundial el 11 de junio de 2026.

Se adelantó que el encuentro amistoso contará con la presencia de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo: "O sea, no hay ningún problema", enfatizó la presidenta.

Finalmente, el Gobierno federal reiteró que mantiene coordinación con autoridades deportivas internacionales y que no existen obstáculos para el desarrollo de partidos de preparación ni para la Copa del Mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui