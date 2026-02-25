Tensión en el Santiago Bernabéu: disturbios en la previa del partido entre el Real Madrid y Benfica

Ciudad de México.- Lo que ya venía cargado de tensión por lo ocurrido en el partido de ida terminó por encenderse todavía más en la previa del choque entre Real Madrid y Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu. Horas antes del silbatazo inicial del partido del playoff en la Champions League, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar disturbios en los alrededores del inmueble de Chamartín.

El encuentro de vuelta, correspondiente a la fase de eliminación directa de la Champions League, estaba marcado como de alto riesgo por los antecedentes recientes entre ambas escuadras. La polémica surgió tras el cruce entre Vinicius Junior y Gianluca Prestianni en el primer compromiso, donde el brasileño habría recibido presuntos comentarios racistas, situación que elevó la temperatura tanto dentro como fuera del campo.

#Deportes | Polémica en Champions League: Vinicius Junior es víctima de racismo en partido del Real Madrid ?uD83DuDE28https://t.co/oJcoarrDpZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Ante el contexto, se desplegó un fuerte operativo de seguridad con más de mil 800 elementos de la UIP (Unidad de Intervención Policial) para resguardar la zona del inmueble. En principio, el tiempo transcurría sin reportes incidentes, pues de manera estratégica, se decidió aislar a los más de 4 mil aficionados del Benfica que decidieron realizar el viaje.

Cuando todo transcurría con calma, la tensión estalló después de que un grupo de aficionados del conjunto lusitano comenzara a lanzar bengalas y objetos contra elementos de seguridad y algunos establecimientos cercanos al estadio. Las fuerzas del orden intervinieron para contener los disturbios y evitar que la situación escalara.

En la previa del REAL MADRID-BENFICA, hubo incidentes entre la policía española y los fans del club portugués, en los alrededores del Santiago Bernabéu



El partido se jugará desde las 17:00



uD83DuDCF9 Chiringuito pic.twitter.com/hJHqoV6xyV — Diario Olé (@DiarioOle) February 25, 2026

Esto fue clave para evitar que el problema se tornara de mayor magnitud, pues en caso de que los disturbios hubiesen llegado a los accesos del estadio, se hubiese generado un cruce directo con la afición del Real Madrid, lo que desencadenaría un escenario aún más delicado. Hasta el momento no se han reportado heridos ni detenidos.

Por su parte, la afición merengue no protagonizó incidentes y expresó su respaldo a Vinicius con tifos y pancartas dentro del estadio, en una noche donde la tensión volvió a sentirse más allá del balón. Pese a los incidentes en el exterior, el partido arrancó en tiempo y forma y, al cierre de esta edición, se disputaba la segunda mitad sin contratiempos dentro del terreno de juego.

?uD83CuDFDF?La pancarta del Santiago Bernabéu para recibir al Benfica: "No al racismo" pic.twitter.com/QVFFUmmaVL — Diario SPORT (@sport) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui