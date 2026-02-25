UEFA desestima la apelación del Benfica: Prestianni no podrá jugar contra el Real Madrid en Champions

Ciudad de México.- Luego de un par de días en alegatas, la UEFA dio a conocer que la suspensión previamente anunciada para Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, sigue en pie, causando que se pierda la vuelta en los playoffs de la Champions League. El jugador argentino no podrá saltar a la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid mientras las investigaciones siguen en su contra.

Cabe recordar que esta suspensión proviene de un lamentable acto racista que Prestianni tuvo con Vinicius Junior; luego de que el brasileño marcara el único gol del partido de ida, el jugador del Benfica tuvo una acalorada discusión con él, donde lo habría llamado 'mono' hasta en cinco ocasiones. Este hecho puso en pausa las acciones en el Estadio da Luz, aunque luego se reanudó sin mayores contratiempos.

Luego de que en el acto, el protocolo antirracismo no haya tenido consecuencias contra Prestianni, la UEFA anunció que emprendería una investigación especial en el caso. Este proceso dio como resultado parcial la suspensión por un compromiso al jugador del Benfica, lo cual fue apelado por el conjunto lusitano.

Tras un par de jornadas analizando las pruebas presentadas tanto por el Benfica como por el jugador argentino, el ente del balompié europeo emitió un comunicado más en el cual desestima la apelación por parte de los afectados, ratificando así su suspensión sobre Prestianni. "El señor Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente por el próximo partido por competiciones UEFA para el cual, de otro modo, habría sido elegible".

uD83DuDEA8 Official: UEFA confirm to Benfica their decision to reject the appeal for Gianluca Prestianni.



Provisional suspension remains valid for tonight; Prestianni will not play at the Bernabéu against Real Madrid. ?? pic.twitter.com/MKdzW8QmXU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026

Durante las primeras horas del miércoles, 25 de febrero, trascendieron imágenes donde se observó a Gianluca entrenando en la cancha del Santiago Bernabéu, para estar en ritmo en caso de que su castigo fuera eliminado. Cabe recordar que la investigación en su contra aún no termina, pues en las próximas semanas se pudiera dar a conocer el probable castigo definitivo por parte de la UEFA.

Con bajas por parte de las dos escuadras, el Real Madrid y el Benfica se enfrentarán para definir el clasificado a los octavos de final de la Champions League. El conjunto español llega con una doble ventaja, pues lideran el marcador global por la mínima ventaja y el compromiso se llevará a cabo ante su gente este miércoles, 25 de febrero, a las 14:00 horas (horario CDMX).

