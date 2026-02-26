Barcelona: Frenkie de Jong sufre grave lesión y causa baja por varias semanas ¿Qué partidos se perderá?

Ciudad de México.- El Barcelona vivirá semanas críticas en distintas competencias, pues deberá luchar para permanecer en la primera posición de LaLiga, remontar en la semifinal de la Copa del Rey y comenzar con las eliminatorias de la Champions League. Aunado a las exigencias en la cancha, el conjunto español deberá lidiar con varias bajas, a la que se suma la reciente lesión de Frenkie de Jong.

El mediocampista será una ausencia de consideración, ya que es una de las piezas inamovibles en el cuadro titular de Hansi Flick, estratega del Barcelona. De Jong tiene 31 compromisos disputados en las distintas competencias, mismos en los que registra un gol, siete asistencias y seis cartones preventivos en más de 2 mil 400 minutos.

El neerlandés estaba trabajando junto con sus compañeros para la siguiente jornada del certamen español cuando una molestia muscular encendió las alarmas del Barça. Fue en la sesión matutina del jueves, 26 de febrero, cuando Frenkie acusó dolor en la parte posterior del muslo derecho, por lo cual fue sometido a las pruebas médicas pertinentes para determinar la gravedad de la lesión.

Mediante las redes sociales del equipo, se dio a conocer el parte oficial del centrocampista ofensivo, donde se reveló que había sufrido una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, lo que frenará su continuidad con el Barcelona. Por el mismo medio, se estableció que su tiempo de recuperación ronda entre las cinco y seis semanas.

??Medical report



First-team player Frenkie de Jong sustained an injury to the distal biceps of his right leg during this morning’s training session.



Medical tests have confirmed that the expected recovery period will be approximately five to six weeks. pic.twitter.com/2irBhMoAG2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2026

Es por esto que Frenkie se perderá cinco jornadas en el certamen español, incluyendo los partidos contra el Villarreal, el Athletic Club y el Sevilla. Tampoco estará disponible para el compromiso ante el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y, por último, tendrá que ver desde la grada el partido de octavos de final en la Champions League con rival aún por conocer.

Se prevé que Pedri, jugador recién recuperado, pueda suplir el espacio en el mediocampo en el tiempo que el titular puede regresar a las canchas. La baja de Frenkie de Jong se suma a la de Gavi, quien está en la parte final de su recuperación, además de a Andreas Christensen.

#Deportes | Dura baja para el Barcelona: Andreas Christensen sufre rotura muscular y queda fuera por varios meses ?https://t.co/yRSW6NBiLT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui