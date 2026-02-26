Champions League: Estos son los equipos clasificados que disputarán los octavos de final

Ciudad de México.- Tras una intensa ronda de playoffs, se definieron los clasificados a los octavos de final en la edición 2026 de la Champions League. Los 16 clubes esperarán el sorteo de la UEFA para conocer al que será su rival en la siguiente ronda de eliminación directa, la cual se llevará a cabo durante la segunda semana de marzo.

Cabe recordar que, por el sistema de competencia, los ocho mejor ubicados durante la fase de grupos clasificaron de manera directa a los octavos de final. En cambio, los siguientes 16 equipos se enfrentaron entre sí para definir al resto de los contendientes al título, mientras que los restantes de los 36 participantes iniciales terminaron quedando eliminados del certamen.

Clasificados de manera directa a octavos de final

Arsenal

Bayern de Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

#Deportes | Barcelona, Arsenal y los clasificados a los octavos de final en la Champions League 2025-2026 ?https://t.co/ennHpaIVDE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Clasificados mediante la ronda de playoffs

Atlético de Madrid : Fue el primero en cerrar su pase mediante el repechaje, eliminando al Club Brujas con un triple de Alexander Sorloth.

: Fue el primero en cerrar su pase mediante el repechaje, eliminando al Club Brujas con un triple de Alexander Sorloth. Newcastle : Consiguió clasificarse tras dominar al Qarabag con marcador global de nueve anotaciones por tres

: Consiguió clasificarse tras dominar al Qarabag con marcador global de nueve anotaciones por tres Bayer Leverkusen : Aseguró su boleto a la siguiente ronda luego de dos apretados encuentros contra el Olympiacos.

: Aseguró su boleto a la siguiente ronda luego de dos apretados encuentros contra el Olympiacos. Bodo/Glimt : El equipo noruego fue la sorpresa de la ronda luego de eliminar al Inter de Milán, ganando tanto la ida como la vuelta.

: El equipo noruego fue la sorpresa de la ronda luego de eliminar al Inter de Milán, ganando tanto la ida como la vuelta. Atalanta : Con una anotación de último minuto, el cuadro italiano concretó la eliminación del Borussia Dortmund.

: Con una anotación de último minuto, el cuadro italiano concretó la eliminación del Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain : La escuadra parisina cumplió y logró vencer al Mónaco.

: La escuadra parisina cumplió y logró vencer al Mónaco. Real Madrid: En la llave con mayor tensión, el equipo español logró vencer en par de ocasiones al Benfica y clasificarse a la siguiente ronda.

#Deportes | Real Madrid hace lo justo; elimina al Benfica y logra avanzar a los octavos de final en la Champions ?uD83DuDE4Chttps://t.co/QaUqBYt6hV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

Durante el viernes 27 de febrero, la UEFA organizará el sorteo en el cual se definirán las llaves para el resto del camino al título, es decir, se dividirán los equipos para los octavos de final y esa misma llave se respetará hasta llegar a la gran final de la Champions League. La siguiente ronda se disputará entre el 10 y el 11 de marzo para los partidos de ida, mientras que el cierre de la fase será los días 17 y 18 del mismo mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui