Chivas del Guadalajara 'blinda' su plantilla y renueva a jugadores para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara se encuentran en su mejor momento de los últimos años y, a pesar de haber perdido su paso invicto, permanecen en la primera posición de la tabla tras siete jornadas disputadas en el Clausura 2026. A pesar del buen funcionar del equipo, las oficinas han seguido con su gestión para asegurar a los mejores elementos en su plantilla y durante la tarde del jueves, 26 de febrero, anunciaron la renovación de tres de sus jugadores.

Cabe recordar que el proceso de renovaciones comenzó desde finales del 2025 cuando anunciaron un contrato que incluía una elevada cláusula de recisión para Armando González. La 'Hormiga' se ha convertido en el máximo referente de ataque, no solo del Guadalajara, sino de toda la Liga MX, ya que actualmente se erige como el campeón goleador, compartiendo el título con Paulinho y Joao Pedro.

#Deportes | Hay 'Hormiga' para rato; Chivas del Guadalajara renuevan el contrato de Armando González ?uD83DuDE4Chttps://t.co/ldy7BGAkCk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Los siguientes en ser renovados fueron Omar Govea, Santiago Sandoval y Óscar Whalley, tres jugadores que estaban próximos a finalizar su acuerdo, pero al estar considerados en el actual planeamiento deportivo del equipo, recibieron una extensión de contrato. El anuncio se realizó en las redes sociales del equipo y respaldado por Javier Mier y Alejandro Mazno, directivos del 'Rebaño Sagrado'.

De los tres antes mencionados, Govea es el jugador más utilizado en el esquema de Gabriel Milito, quien le dio la confianza al pivote mexicano desde que arribó al club. Omar registra actividad en los siete partidos del torneo actual en la Liga MX, todos ellos siendo tomado en cuenta en el 11 titular.

Por su parte, Santiago Sandoval es uno de los juveniles con mayor proyección en toda la plantilla rojiblanca, siendo este su primer contrato de Primera División. El mediocampista de 18 años debutó en el profesionalismo durante el 2025 y en el Clausura 2026 ha participado en cuatro de las siete jornadas. Por último, Óscar Whalley sigue en espera de sumar sus primeros minutos en la Liga MX y amplió su vínculo hasta finales del 2027.

uD83CuDDE6uD83CuDDF9 ¡RENOVADOS! uD83DuDC10



3 Rojiblancos extienden su compromiso con el más querido de México uD83DuDE0D pic.twitter.com/OSzaEE7tO9 — CHIVAS (@Chivas) February 26, 2026

Al momento, el Guadalajara se encuentra en la primera posición de la tabla luego de registrar seis victorias y una derrota, con lo que superan por tres unidades a su más cercano perseguidor, el Cruz Azul. Fue contra 'La Máquina' que perdieron su paso invicto y, en el siguiente compromiso, se enfrentarán a los Diablos del Toluca.

