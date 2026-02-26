Conade busca rescatar la Copa del Mundo de Clavados tras cancelación en Jalisco; propone sedes alternas

Ciudad de México.- Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habló sobre la repentina cancelación de la Copa del Mundo de Clavados 2026. Ante la drástica decisión por parte de World Aquatics, el delegado anunció que la determinación no sería definitiva y confirmó que ya sostiene pláticas con el organismo internacional para que la competencia pueda realizarse en México, aunque en una sede distinta a la originalmente contemplada.

Cabe recordar que durante la mañana del jueves 26 de febrero comenzó a circular un comunicado emitido por el ente rector de los deportes acuáticos a nivel mundial en el que se informaba la cancelación del certamen programado para celebrarse en Zapopan, Jalisco. El principal argumento para tomar dicha resolución fueron los recientes problemas de seguridad registrados en la zona en días pasados.

La noticia generó amplio revuelo debido a la cercanía de la fecha, ya que la justa estaba programada para disputarse del 5 al 8 de marzo de 2026 en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan. Pese a que el anuncio fue presentado como oficial por parte de World Aquatics, desde la Conade sostienen que aún existe margen de diálogo para que el evento pueda mantenerse en territorio nacional bajo nuevas condiciones.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



A través de sus redes sociales y canales institucionales, Rommel Pacheco adelantó que mantiene contacto directo con los altos directivos del organismo internacional con el objetivo de conservar la sede en México. El exatleta detalló que se analizan alternativas tanto en Jalisco como en otras entidades del país, los cuales cuentan con la infraestructura necesaria para albergar una competencia de talla internacional.

Ante el anuncio de World Aquatics sobre la Copa del Mundo de Clavados, seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa".

El titular de la Conade finalizó su comunicado señalando que el deporte representa una herramienta clave para el desarrollo social y la formación de nuevas generaciones, por lo que mantener este tipo de competencias en el país resulta fundamental. Asimismo, subrayó que la realización de eventos internacionales contribuye a fortalecer el entorno deportivo nacional en momentos complejos para la población.

Fuente: Tribuna del Yaqui