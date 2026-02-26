Conoce quiénes son los ganadores del Rawlings Gold Glove Award en el infield en la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) continúa reconociendo a lo más destacado de la temporada 2025-2026 que recién llegó a su fin con la coronación de los Charros de Jalisco, y un día después de premiar a la batería Guante de Oro, este jueves tocó el turno al infield.

De esta manera y en base a las estadísticas que presentaron a lo largo del pasado torneo, es como se designaron a los ganadores del Rawlings Gold Glove Award dentro del cuadro. En lo que se refiere a la primera base, el premio al mejor defensivo recayó en el cajemense Roberto Valenzuela de los Yaquis de Obregón, quien cumplió una destacada actuación en la esquina inicial de la Tribu sonorense.

El 'Tito' cumplió con creces en la primera base de Yaquis

Con la escuadra que dirigió Gabe Álvarez, 'Tito' Valenzuela vio acción en 67 juegos cubriendo la primera colchoneta, teniendo un porcentaje de fildeo de .994, al cometer solo 3 errores en 485 oportunidades. Además, el inicialista también se defendió con el madero, al finalizar el rol regular con un promedio de .274, producto de 65 imparables en 267 turnos oficiales, además de cuatro cuadrangulares, 14 dobles y 38 carreras remolcadas.

Isaac Rodríguez es un asiduo galardonado de la LAMP

Otro de los galardonados fue el segunda base de los Cañeros de Los Mochis, Isaac Rodríguez, quien obtiene su cuarto premio como Guante de Oro, después de que el capitán de los esmeraldas finalizara con únicamente una pifia en 360 oportunidades, teniendo su porcentaje de fildeo en .997 en 64 duelos disputados.

Mendoza fue de lo más destacado del Tucson Team

De igual manera, el antesalista del Tucson Baseball Team, Ramón Mendoza se hizo acreedor al Golden Glove como el mejor tercera base, después de que el jugador de los itinerantes presentara un porcentaje defensivo de .989, con apenas par de errores en 184 oportunidades, viendo acción en 66 encuentros con este equipo.

Atondo también es una garantía en las paradas cortas

Finalmente, el premio al mejor paracorto defensivo recayó en el shortstop de los Naranjeros de Hermosillo, Jasson Atondo, quien se llevó el Rawlings Gold Glove Award después de cubrir como una auténtica muralla esta posición, donde disputó 66 juegos, con 261 oportunidades defensivas y cometiendo 8 errores, para tener su porcentaje de fildeo en .969.

