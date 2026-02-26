Copa del Mundo 2026: Claudia Sheinbaum confirma que el trofeo de la FIFA visitará México

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 en México sigue tal y como fue planeado y apenas un par de días después de que se pusieron en duda los protocolos de seguridad en territorio nacional, la FIFA tendrá una gira para mostrar el trofeo oficial del certamen por varias ciudades del país. Esta información fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además anunció una inversión multimillonaria de una empresa transnacional.

Tal y como sucede durante los meses previos de cada Mundial, el cetro oficial de la FIFA realiza una gira por distintos países y en la edición del 2026 no fue la excepción. El recorrido comenzó el 3 de enero pasado en Riad, Arabia Saudita, y no finalizará hasta 150 días después, cuando se hayan recorrido 30 naciones y, entre ellas, México resalta como uno de los países con mayores paradas del tour.

Luego de los problemas de seguridad enfrentados durante el domingo 22 de febrero, varias naciones pusieron en duda los protocolos que se llevarán a cabo en las distintas sedes del Mundial 2026 en territorio mexicano. Tras haber analizado la situación, Gianni Infantino expresó de viva voz su apoyo al Gobierno de México y confirmó que todo se llevará a cabo conforme a los planes iniciales.

#Deportes | Gianni Infantino y la FIFA confían en que México podrá celebrar la Copa del Mundo 2026 sin contratiempos ?uD83DuDE4CuD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/gRcFIiIHIm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

Luego de esto y a través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum afirmó también que los planes previos al inicio de la justa internacional siguen su marcha. Tras una reunión con Henrique Braun, director ejecutivo de una marca refresquera, la mandataria anunció una inversión de seis mil millones de dólares en el país.

En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar… pic.twitter.com/VXHP6SnUDJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 26, 2026

Además, añadió que el mítico trofeo de oro sólido arribará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles durante las primeras horas del sábado 28 de febrero. Luego de un par de días exhibido en la Ciudad de México, la gira llegará a Guadalajara, Jalisco, para después recorrer varias metrópolis a lo largo de nueve entidades en el país.

Gira completa del trofeo oficial de la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México - 26 y 27 de febrero

Guadalajara, Jalisco - 28 de febrero al 2 de marzo

León, Guanajuato - 4 y 5 de marzo

Veracruz, Veracruz - 6 y 7 de marzo

Chihuahua, Chihuahua - 9 y 10 de marzo

Querétaro, Querétaro. 11 y 12 de marzo

Monterrey, Nuevo León - 14 al 17 de marzo

Puebla, Puebla, 18 y 19 de marzo

Mérida, Yucatán - 21 y 22 de marzo

Fuente: Tribuna del Yaqui