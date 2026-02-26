Duelo por la cima del Cibacopa: Halcones recibe en su nido a los Toros de la Laguna

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Halcones de Ciudad Obregón han tenido un arranque sobresaliente en la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico 2026 (Cibacopa), ubicándose entre los primeros lugares de la tabla general con una marca de 4-1.

Después de una vibrante serie inaugural en casa, donde dividieron victorias ante los Zonkeys de Tijuana, los 'emplumados' nuevamente saltarán a la duela de la Arena Itson, para medirse este viernes 27 de febrero y sábado 28 ante los Toros Laguna, que harán su primera presentación en tierras cajemenses.

Por otra parte, el duelo de dicha serie podría saltar hasta la cima del torneo, ya que los de Torreón ostentan el mismo récord que los sonorenses. Luego de un gran arranque de campaña, donde barrieron a los Venados de Mazatlán, los Toros en su más reciente compromiso ganaron uno de los dos juegos que tuvieron con Rayos de Hermosillo.

¡Otro día lleno de emociones! uD83DuDD25uD83CuDFC0 pic.twitter.com/F7U7MsD7iH — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) February 26, 2026

Sin duda alguna, la principal estrella de los visitantes es Gabriel Girón, pero para el choque que tendrán este fin de semana, no podrán contar con el basquetbolista, debido a que fue convocado por Omar Quintero para representar y ser el capitán de la Selección Mexicana en el duelo que tendrán ante Nicaragua y Estados Unidos en el repechaje mundialista.

Otros de los jugadores a seguir que tienen los de Laguna son Jordan Glynn, Raven Barber, Rashad James y Damien Daniels, quienes hasta el momento han levantado la mano en el gran arranque de esta nueva franquicia de la Liga Mexicana de Baloncesto 2026. Mientras que por Halcones, Manu Gelpi ha sido respaldado por la mayoría de sus pupilos, como es el caso de Gregory Whittington, Justin Moss, Jaden House y Tony Farmer.

Cabe destacar que esta es la segunda serie que tendrá Halcones de manera consecutiva en casa, ya que sus primeros cuatro compromisos del torneo los tuvo en calidad de visita ante los Pioneros de Los Mochis, a quienes barrieron, y posteriormente se midieron ante los Ostioneros de Guaymas.

¡Prepara tus maletas! uD83EuDDF3 Abril tendrá mucho basquetbol uD83EuDD29uD83CuDFC0



CIBACUP Final Four presentado por @Salsa_Huichol uD83DuDD25en La Paz, BCS. uD83CuDF0A



@minicopamexico en Tijuana, Baja California. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDEAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/DxK2LJlqTj — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) February 25, 2026

El primero de la serie entre los de Ciudad Obregón y Laguna será este viernes alrededor de las 20:15 horas y será televisado a nivel nacional por Megacable. Mientras que el choque del sábado es a la misma hora en la Arena Itson de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui