¿El fin de una era? Max Verstappen asegura estar 'harto' de la Fórmula 1: "Me veo cerca del final"

Ciudad de México.- Max Verstappen ha sido uno de los principales detractores sobre la nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1, pues ha afirmado que vuelven la categoría menos entretenida y dinámica. Ahora, con un par de semanas para que llegue el inicio de una nueva temporada, el multicampeón y conductor de Red Bull aseguró que tiene los días contados dentro de la 'categoría reina del automovilismo'.

Cabe recordar que hace unas semanas, trascendieron unas declaraciones de Verstappen donde aseguraba que, a resultado del nuevo reglamento técnico de la FIA, los monoplazas se asemejan más a los usados en las categorías inferiores. "Como piloto, la sensación no es muy parecida a la de la Fórmula 1. Se siente un poco como la Fórmula E con esteroides". En esto coincidieron voces autorizadas como la de Lando Norris y Sergio Pérez.

#Deportes | Max Verstappen muestra inconformidad por los nuevos monoplazas de la F1: "No es muy divertido" uD83CuDFCE?uD83DuDE15https://t.co/39RtEOlL05 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

A pesar de contar con apenas 29 años, Verstappen volvió a abrir la puerta de salida de la F1. Con más de una década en la categoría, Max asegura ya no tener nada que demostrar, por lo que ya piensa en el retiro de este tipo de competencias para buscar nuevos horizontes.

Me veo cerca del final; diría que estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera en la F1, pero no importa. Estoy contento con mi trayectoria y fácilmente puedo dejarla atrás; tengo otros proyectos".

En entrevista publicada por Up to Speed, el piloto de Red Bull aseguró haber cambiado su mentalidad cuando se convirtió en padre, pues ahora valora más el pasar tiempo de calidad con su familia que estar compitiendo al más alto nivel. "¿A quién le importará cuando tengas 60 o 70 años si ganaste cuatro o 10 campeonatos? Me estoy poniendo viejo y prefiero pasar tiempo con mi familia".

Por último, el neerlandés descartó el buscar a otras escuderías, pues aún tiene contrato restante con el equipo de las bebidas energéticas y, una vez cumpla con él, analizará si su futuro sigue dentro de la F1, en alguna categoría de resistencia o si se despide del automovilismo profesional. "El plan es seguir aquí hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui