EU 'poncha' a Cuba; le niega visado a integrantes de su delegación para el Clásico Mundial

La Habana, Cuba.- A una semana de que arranquen las actividades dentro del Clásico Mundial de Beisbol, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) dio a conocer que a ocho de los miembros de su delegación que participará en esta justa les fue negado el visado por parte de Estados Unidos.

Cuba está programada para enfrentarse a Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en San Juan, Puerto Rico, durante la fase de grupos del WBC, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo. Entre los cubanos a los que se les denegaron los visados se encuentran el presidente del FCBS, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y el secretario general Carlos del Pino Muñoz. El entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo también fue denegado.

A pesar de esta negativa, todos los jugadores y entrenadores cubanos, excepto Lazo, recibieron visados. El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre la queja cubana citando leyes de privacidad de visados, pero un funcionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato para tratar el asunto confidencial, también dijo que ninguno de los visados denegados son deportistas reales, sino ejecutivos y funcionarios.

La delegación cuaba mostró su frustración por este hecho

"La respuesta de Estados Unidos, más de un mes después de la presentación de estas solicitudes, ignora las razones en las que se basan, los principios más básicos del deporte y los compromisos asumidos por los países anfitriones de tales eventos", afirmó la Federación en un comunicado y agregó que "analizará cómo proceder e informará a su debido tiempo".

El equipo busca mejorar la actuación de la edición pasada

Los cubanos terminaron terceros en el anterior Clásico Mundial disputado en 2023. Como parte de su preparación, el equipo tiene partidos de exhibición programados la próxima semana contra los Kansas City Royals y los Cincinnati Reds en Arizona.

Cuba forma parte de una lista de siete países con restricciones de viaje a Estados Unidos, junto con Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. El año pasado, el equipo de Cacique Mara, de Maracaibo, Venezuela, fue denegado el visado para entrar a Estados Unidos y se perdió la Serie Mundial de Beisbol Senior.

Fuente: Tribuna del Yaqui