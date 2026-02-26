Exdelantero del América sigue de cerca a Cristiano Ronaldo en la pelea por el título de goleo en la SPL

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo está compitiendo de codo a codo con Julián Quiñones por la pelea en el título de goleadores de la Saudi Pro League, aunque ahora el lusitano se deberá preocupar por otro delantero que tuvo su paso en la Liga MX. Roger Martínez, exdelantero de Águilas del América que ahora milita con el Al-Taawon, está cerrando la diferencia que tiene con el lusitano en su cuota de anotaciones.

El atacante de 31 años, nacido en Colombia, estuvo con el conjunto de Coapa desde el 2018, cuando llegó procedente del Villarreal, y no fue hasta el 2023 cuando puso fin a su estadía en el balompié mexicano, al ser vendido al Racing de Argentina. En total, Martínez alcanzó a disputar 162 compromisos en los que marcó 35 dianas y logró tres títulos, incluyendo el Campeón de Campeones en su edición 2019.

Martínez, que juega para el Al-Taawon de la Saudi Pro League, ha venido de menos a más en la actual temporada. El sudamericano fue el artífice de la anotación con la que su equipo logró empatar ante el Al Hilal y así permanecer en la pelea por las primeras posiciones de la tabla.

Además de ayudar al equipo, este tanto posicionó a Martínez dentro de los mejores goleadores del certamen en el Medio Oriente. Al momento, la tabla de goleo es liderada por Iván Toney, jugador británico que milita con el Al-Ahli y ha marcado un total de 23 tantos en la actual temporada de la SPL.

La segunda posición se la queda Julián Quiñones, delantero naturalizado mexicano que actualmente juega con el Al-Qadsiaya y que tiene 22 goles en el mismo número de compromisos. Cristiano Ronaldo cierra el podio en la tabla con 21 dianas, a pesar de haberse perdido un par de jornadas debido a una protesta contra la organización de la liga.

#Deportes | Llegó el 22: Julián Quiñones vuelve a marcar y pelea por el título de goleo en la Saudi Pro League

Actualmente, la prioridad para el jugador colombiano es ayudar a su equipo a permanecer en la parte alta de la tabla y buscar escalar posiciones que no solo le permitan pelear por el título, sino que también le brinden el acceso a las competencias europeas. Al momento, el Al-Taawon se encuentra quinto en la Saudi Pro League, aunque a 19 puntos de diferencia con respecto al líder.

