FMF destaca saldo blanco en el Estadio Corregidora durante el amistoso entre México e Islandia

Querétaro, Querétaro.- La Selección Mexicana tuvo con éxito su partido amistoso contra Islandia ante más de 30 mil personas que abarrotaron el Estadio Corregidora. A pesar de la gran cantidad de aficionados que se dieron cita en el inmueble queretano, la Federación Mexicana de Futbol destacó la efectividad del operativo especial desplegado, donde no se reportó algún lesionado ni riña entre asistentes.

En su regreso a tierras mexicanas, el conjunto 'Tricolor' protagonizó una fiesta en la Corregidora, al vencer por goleada al conjunto europeo. Los convocados de Chivas fueron los más destacados, pues tanto Richard Ledezma como Armando 'Hormiga' González se encargaron de inaugurar el marcador y sentenciar el rumbo del encuentro desde la misma primera mitad; las dianas de Jesús Gallardo y Jesús Garza completaron la goleada.

Aplausos para 'Hormigol' que es el #JugadorDelPartido de esta noche ante Islandia.#SomosMéxico uD83DuDC9AuD83EuDD0D?? pic.twitter.com/9dACAyu68H — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 26, 2026

Cabe recordar que este compromiso estuvo en tela de juicio por los recientes hechos que vulneraron la integridad de la población en diferentes entidades del país. Es por eso que el Gobierno de Querétaro, en coordinación con las fuerzas federales y la FMF, desplegó un operativo reforzado para que el partido pudiera completarse sin contratiempos.

FMF celebra el saldo blanco

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, el ente regulador del balompié nacional destacó el buen comportamiento de los 31 mil 261 aficionados que coparon el inmueble. Además, la FMF reconoció el ambiente familiar que predominó durante los 90 minutos.

La FMF reconoce y agradece a la afición su comportamiento ejemplar y su compromiso con un ambiente de respeto y de convivencia familiar dentro y fuera del estadio, lo que permitió que el encuentro se desarrollara en un entorno seguro".

Así mismo, celebraron la disposición por parte de las fuerzas del orden para cooperar en dicho evento deportivo y ser una de las piezas clave que ayudó a mantener la calma a días de los trágicos eventos que paralizaron las diferentes actividades en todo el país. "Reconocemos y destacamos la coordinación y el trabajo conjunto de las autoridades de los tres niveles de Gobierno".

