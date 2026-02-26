IndyCar Series 2026; Patricio O'Ward inicia el camino hacia el título con el GP de San Petersburgo

Ciudad de México.- Tras varios meses de inactividad, la IndyCar Series dará inicio a la temporada 2026, donde más de 30 pilotos buscarán alcanzar el título, incluyendo a Patricio O'Ward. Apoyado por la escudería Arrow McLaren, el conductor mexicano buscará mejorar su mejor marca en la categoría y regresará a las pistas durante el próximo fin de semana cuando se dispute el Grand Prix de San Petersburgo.

La temporada 2025 estuvo marcada por sobresaltos para 'Pato', pues apenas consiguió victorias en tres fines de semana por distintos problemas de fiabilidad presentados en su monoplaza. A pesar de ello, consiguió mantener viva la batalla por el campeonato hasta las últimas fechas y finalizó en segunda posición de la clasificación general, solo por detrás de Alex Palou, piloto español que corre para Dale Coyne Racing.

La categoría iniciará las acciones oficiales en el Circuito Callejero de San Petersburgo, un trazado que pasa por las zonas céntricas de la urbe en la Florida, Estados Unidos. El recorrido consta de una extensión que sobrepasa los 2.89 kilómetros y cuenta con 14 curvas de distintas exigencias, mezclando también sectores que tienen rectas anchas con giros de espacio reducido.

En la edición del 2025, Alex Palou fue quien se llevó la victoria, comenzando con la temporada que dio paso a su cuarto título de la categoría. Esta no es una pista que le sea indiferente a O'Ward, pues el mexicano se erigió como ganador en el Gran Premio de San Petersburgo 2024; dicha edición la finalizó en segundo puesto, pero luego de la descalificación de Josef Newgarden, fue acreditado como el triunfador.

Para la carrera a disputar durante el domingo 1 de marzo, hay cierta incertidumbre por parte de los aficionados a la categoría, ya que Prema Racing no aparece entre las escuderías inscritas. A pesar de que no ha habido un comunicado que establezca lo ocurrido, algunos medios han asegurado que la crisis financiera que sufre la empresa con origen europeo es la causa por la que no disputarán el primer Gran Prix del año.

Horarios del Gran Premio de San Petersburgo

Sede: Circuito Urbano de San Petersburgo, Florida

Fecha: Domingo, 1 de marzo

Horarios: 11:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/Disney+

Fuente: Tribuna del Yaqui