Keylor Navas confirma que Pumas no le ha ofrecido una extensión de contrato: "No hay nada que firmar"

Ciudad de México.- Desde su arribo en las primeras jornadas del Apertura 2025, Keylor Navas se ha convertido en una pieza trascendental para los Pumas, que al momento se encuentran con paso invicto y peleando por las primeras posiciones de la tabla. A pesar de ello, el guardameta costarricense aseguró que no ha habido acercamiento por parte del conjunto universitario para extender su contrato.

Los rumores sobre el final de su estadía en la Liga MX comenzaron a finales de enero pasado cuando Antonio Sancho, director deportivo de Pumas, confirmó que aún no tenían dentro de sus planes el renovar el acuerdo con Navas y eso lo evaluarían en las próximas semanas. "En su momento hablaremos con él para saber qué es lo que quiere y qué queremos nosotros", comentó el directivo.

A pesar de la negativa de su renovación por parte del club, la exestrella del Real Madrid aseguró que se encuentra feliz en su estadía en el balompié nacional, además de resaltar la unidad que hay dentro del equipo. Así mismo, el tico confirmó sus intenciones de permanecer en Pumas, aunque aún no hay alguna oferta por parte del conjunto capitalino.

Ya termina la temporada y yo termino contrato. Si por mí hubiera sido, creo que si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema".

También, añadió que hace este comentario porque muchos de los aficionados le han pedido que se quede en Pumas y reiteró que, por parte del club, no ha habido algún acercamiento informal y tampoco una oferta en tiempo y forma. "No tengo nada que firmar. El club no me ha hecho ninguna oferta ni se han acercado a hablar conmigo".

Por último, Navas aseguró que, a pesar de que se confirme su salida del equipo, seguirá dándolo todo hasta que finalice su contrato, pues resaltó que disfruta mucho saltar a la cancha a defender los colores de Pumas. Keylor Navas tiene acuerdo vigente hasta junio del 2026, por lo que, al finalizar el Clausura 2026, estará libre para negociar con cualquier otro equipo. "Siempre salgo a la cancha y a cada entrenamiento a darlo todo, y para mí eso no tiene discusión".

