Leyenda del boxeo mexicano demerita la carrera y logros de Saúl 'Canelo' Álvarez: "Ha recibido ayuda"

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez es uno de los boxeadores mexicanos más exitosos en la historia, pero también ha sido uno de los más criticados por la afición, pero también por los expertos. Uno de los más recurrentes en cuestionar la carrera del tapatío es Juan Manuel Márquez, quien de nueva cuenta volvió a hablar en su contra, argumentando que ha recibido varias ayudas con el paso de los años.

La tensión entre ambos púgiles se originó desde que hubo la posibilidad de verlos combatiendo juntos y, aunque eso no alcanzó a suceder, la relación no se pudo solucionar. La pelea no llegó a buenos términos, pues mientras el jalisciense pedía que Márquez aumentara de peso y el 'Dinamita' pedía lo contrario; después de ese desacuerdo, Juan Manuel cuestionó en público la carrera del 'Canelo'.

Ahora, en el podcast con el luchador y actor Latin Lover, la leyenda del boxeo mexicano volvió a abundar en el tema con respecto a Saúl Álvarez. Quien acumulará nueve títulos mundiales en cuatro divisiones distintas aseguró que el 'Canelo' ha recibido ayudas en la programación de sus peleas para evitar a combatientes de mayor envergadura y seguir acumulando victorias.

Ha tenido un poquito de ayuda en cuanto a que no ha enfrentado a los rivales que tiene que enfrentar. Ahí está la pelea con Crawford, ahí están las peleas con los grandes peleadores, por ejemplo Bivol, que Bivol le ganó".

El 'Dinamita' aceptó que es un peleador que respeta y considera que tiene buena calidad, aunque considera que el buen manejo mediático fue lo que lo llevó hasta donde está. "Creo que es un buen peleador, pero creo que también es mucho más la cuestión mediática", comentó antes de volver a asegurar que ha tenido ayuda de los promotores a lo largo de su carrera.

Cabe recordar que en estos momentos, 'Canelo' está en un proceso de recuperación luego de haber sido sometido a una cirugía de codo a finales del 2025, tras haber perdido sus títulos del peso supermediano ante Terrence Crawford. El jalisciense ya tiene la fecha de su siguiente pelea, la cual será el 12 de septiembre en Arabia Saudita, aunque su rival no ha sido confirmado.

#Deportes | ¡Viva México! Saúl 'Canelo' Álvarez tiene fecha definida para su esperado regreso a los encordados uD83EuDD4AuD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/QzGh11kRvu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui