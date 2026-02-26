Los últimos dos managers campeones de la Serie del Caribe estarán en el Clásico Mundial de Beisbol

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Caribe es garantía de calidad; prueba de ello son las décadas de peloteros que vieron actividad en el torneo y que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol. Pero no solo los jugadores repetirán escenario, sino que también los últimos dos estrategas campeones del circuito invernal estarán en el torneo internacional.

El dominicano Albert Pujols y el mexicano Benjamín Gil, campeones respectivos de las Series del Caribe Mexicali 2025 y Jalisco 2026, estarán al frente de una selección para este torneo. En el caso del 'Matador', repite como timonel de México, mientras que la exfigura de la MLB ocupará el banquillo de Dominicana.

Para Pujols, que resultó campeón con Leones del Escogido en su estreno como manejador, esta será su primera oportunidad como mandamás en un Clásico Mundial, mientras que Gil, flamante monarca caribeño con Charros de Jalisco, tendrá su segunda vez como timonel luego de darle al Tri el tercer lugar en la pasada edición.

#SerieDelCaribe | “Yo tengo más experiencia como manejador”



uD83DuDDE3? Benjamín Gil sobre vencer a Albert Pujols y Yadier Molina en Serie del Caribe y Clásico Mundial de Béisbol, respectivamente pic.twitter.com/rWCb9qtTRB — Séptima Entrada (@septimaentrada_) February 3, 2025

Igualmente, ambos también participaron como peloteros en la primera edición celebrada en 2006. Aunque no son los únicos dirigentes caribeños con esa condición, pues el boricua Yadier Molina, quien dirigirá por segunda vez a Puerto Rico, estuvo en las ediciones de 2006, 2009, 2013 y 2017.

Mientras que otro de los estrategas que verán actividad es José Mosquera, quien fue campeón con Caimanes de Barranquilla en Santo Domingo 2022; estará al frente de Colombia. Por lo que en total son tres los campeones de Serie del Caribe los que estarán en el máximo torneo internacional.

A su vez, Omar López volverá a dirigir a Venezuela, luego de tomar las riendas en el 2023. Al igual que los otros nombres, el de la vinotinto tiene historia en la Serie del Caribe, cuando estuvo al frente de Caribes de Anzoátegui en 2015 y 2018 y Cangrejeros de Santurce en Jalisco 2026.

La lista de directores en Serie del Caribe y el Clásico Mundial la finaliza José Mayorga, quien estará al frente de Panamá y que ya vivió en Jalisco 2026 su tercera Serie del Caribe, donde no cumplió con la expectativa, quedando en el último lugar de la tabla general.

Ya se acerca la emoción del @wbcbaseball ??uD83DuDD25



Desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe queremos mostrarle nuestro apoyo a los nuestros uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83DuDE0E



Porque si de béisbol se trata, hay que hablar del Caribe ?uD83CuDFFB#ElCaribeEnClásico #SerieDelCaribe pic.twitter.com/xf37jaLyfJ — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 26, 2026

Adicionalmente, la presencia de estos estrategas en el torneo más importante de beisbol subraya la influencia actual de la Serie del Caribe como semillero de no solamente peloteros, sino también de managers que hasta en un futuro podrían estar en las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui