México se mide a Nicaragua en duelo clave para sus aspiraciones al Mundial FIBA 2027

Ciudad Obregón, Sonora.- Con su plantel de lujo, así afrontará la Selección Mexicana de Basquetbol el par de encuentros que tendrá en la ventana FIBA, en busca de amarrar su boleto a la segunda y definitiva ronda eliminatoria para el Mundial de Qatar 2027.

El primero de esos encuentros se jugará este jueves 26 como visitante ante el representativo de Nicaragua en la ciudad de Managua, para posteriormente viajar a Oceanside, California donde se medirá ante el conjunto de las barras y las estrellas en la Frontwave Arena, el domingo 1 de marzo.

El Tri de Basquetbol tendrá par de duelos cruciales

De conseguir esas dos victorias, el Tri de basquetbol sellaría su boleto y le otorgaría a los '12 Guerreros' el crédito suficiente para afrontar el hexagonal final. La Copa del Mundo está a sólo año y medio y para el coach Omar Quintero el principal objetivo es volver al gran escenario después de la experiencia no tan grata que tuvieran en 2023 en Filipinas.

Quintero busca llevar lejos a su equipo

Y con ello en mente, México afrontará estos encuentros con su nómina de lujo, incluidos los sonorenses Paco Cruz y Karim López, quienes se habían ausentado de la convocatoria de la primera ventana en noviembre pasado, esto por compromisos con sus respectivos clubes: Cruz no consiguió el permiso del Mersin MSK de la Superliga turca, mientras que López optó por quedarse para completar el calendario con New Zealand Breakers, de la NBL australiana.

Pako Cruz encabeza de nueva cuenta a la escuadra tricolor

Junto a ellos, el también sonorense Omar Quintero coloca a varios jugadores de la vieja guardia, además del retorno de Daniel Amigo después de dos años y medio. El pívot mexicoestadounidense se resintió de una rotura de ligamento cruzado, de la que llevaba siete meses en recuperación, durante el Mundial de Filipinas y requirió dos operaciones y otro largo periodo de rehabilitación hasta ahora.

Amigo, quien ya no ocupa plaza de 'nacionalizado', hará pareja con Josh Ibarra en el posición de 5. El resto de la convocatoria lo integran el veterano Paul Stoll, Gael Bonilla; Karim Rodríguez, Moisés Andriassi, Gabriel Girón, Fabián Jaimes, Israel Gutiérrez, Víctor Álvarez, Jorge Camacho y J.J Ávila.

EL JUEGO:

México vs Nicaragua:

Sede: Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua

Fecha: Jueves, 26 de febrero

Horario: 19:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: DAZN

Fuente: Tribuna del Yaqui