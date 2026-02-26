MLB: Leyenda de los Boston Red Sox elogia el trabajo de Garrett Crochet en la lomita

Boston, Estados Unidos.- Si hay un equipo que cuenta con una historia vasta en las Grandes Ligas, son los Boston Red Sox, y una de sus principales leyendas, Pedro Martínez, en una entrevista para el portal de la MLB, habló sobre la actualidad del club y llenó de reconocimientos a un actual pelotero.

El dominicano y miembro del Salón de la Fama comentó sobre el gran trabajo que ha realizado Garrett Crochet con la franquicia, a quien además etiquetó como el 'as' en una rotación de lujo, que igualmente comandan Sonny Gray y el venezolano Ranger Suárez.

Cabe destacar que Crochet debutó en la Liga de la Toronja este jueves contra los Rays. La actuación del inicialista que tuvo en el Yankee Stadium en el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana del año pasado, cuando lanzó 7.2 innings de una carrera, cuatro hits, sin bases por bolas y 11 ponches, le recordó a Pedro lo que él vivió.

Me trajo muchos recuerdos de mi tiempo aquí. Cuando vi a Crochet, vi exactamente lo que hicieron en el 98, cuando yo llegué. Es un tipo alrededor del cual puedes construir un equipo, y ojalá eso sea lo que Craig Breslow y el resto de la organización hagan, armar un equipo en torno a un verdadero as y que el resto del cuerpo de lanzadores se alimente de lo que él hace, cómo lo hace, lo comprometido que está y el respeto que tiene por su trabajo", comentó Martínez.

Garrett Crochet’s first season in Boston vs Pedro Martinez’s first year with the Red Sox.



Pedro edges him in WAR and ERA+, showing just how dominant he was for that era. Crochet leading in strikeouts despite 28 fewer innings is wild.



Both were age 26. Both were in their first… pic.twitter.com/e5ogt5Cpv9 — ShamusTalksSports (@ShamusTalkSport) February 23, 2026

La leyenda de los Medias Rojas, igualmente, reconoció que el estelar de la lomita tiene grandes habilidades, e inclusive confesó que el joven lo supera en calidad. "Creo que probablemente tiene mejor repertorio que yo en cuanto a velocidad y resistencia. Es muy consistente manteniéndose justo por encima de 97 y 98 millas por hora. Y físicamente luce impresionante. No hay de qué preocuparse. Les demostró a todos que lo único que necesitaba era tener un año bajo el cinturón, estar completamente saludable, y ha podido trabajar en todo lo que necesita hacer. Se le ve relativamente fresco cada vez que lanza. Es increíble verlo", sentenció el exlanzador.

Por otra parte, reconoció que Gray, de 36 años, Martínez es el veterano que necesita cada equipo en su roster. "Crochet es el as, pero la sabiduría de Sonny Gray… es alguien que sabe lanzar, que sabe cómo hacer que funcione incluso con menor repertorio. Sonny Gray es todo lo que los muchachos necesitan cuando tienen una pregunta. Incluso Crochet puede acudir a Sonny Gray para hacerle consultas. Es un veterano pulido que ayudará mucho al núcleo joven de lanzadores que tenemos".

Garrett Crochet chatted with @WebsterOnTV following his first start...



On Durbin's defense: "I keep saying he's got a sleeper build. First time I saw him with his shirt off, I was like, 'Wow man, you got some traps on ya.'" uD83DuDE06 pic.twitter.com/kPHvWMIv50 — NESN (@NESN) February 26, 2026

A su vez, aunque muchos aficionados esperaron que Boston se fortaleciera a la ofensiva, Pedro Martínez considera que este modelo de prevención de carreras en la lomita de los disparos, es lo primordial para asegurar partidos y pensar en grandes cosas.

Fuente: Tribuna del Yaqui