MLB: Max Scherzer no se retira; llega a un acuerdo para seguir con los Toronto Blue Jays

Toronto, Canadá.- Al parecer, Max Scherzer aún tiene capítulos que escribir en Grandes Ligas, esto después de que se anunciara que el tres veces ganador del Premio Cy Young regresa a los Toronto Blue Jays para lanzar una campaña más.

Scherzer habría llegado a un acuerdo con los actuales campeones de la Liga Americana en un contrato de 3 millones de dólares por un año, según informó una persona familiarizada con las negociaciones. Scherzer, de 41 años puede ganar otros 10 millones de dólares en bonificaciones por desempeño, comenzando con 65 entradas lanzadas. Recibe 1 millón de dólares por 65 entradas y cada 10 más hasta el 155.

Un veterano de 18 campañas en MLB, Scherzer tuvo un récord de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas y 85 entradas lanzadas con los Blue Jays la pasada temporada. Luego hizo tres aperturas en la postemporada, venciendo a Seattle 8-2 en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de recibir la bola dos veces en la Serie Mundial contra los Los Angeles Dodgers.

El veterano confía en que todavía le queda combustible en el tanque

Ante los ahora campeones, el diestro lanzó cuatro entradas y un tercio en las que permitió una carrera en el séptimo partido y se fue bajo una ovación entusiasta de los aficionados en Toronto, pero los Blue Jays perdieron ese encuentro por 5-4 en 11 entradas.

Scherzer sería parte de una gran rotación abridora

Scherzer firmó un contrato de 15.5 millones de dólares por un año con Toronto en febrero de 2025. Agente libre de nuevo este invierno, está listo para reincorporarse a los Blue Jays y aportar aún más profundidad a una rotación sólida que se espera incluya alguna combinación de Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage, Cody Ponce, José Berríos y Eric Lauer.

Scherzer ha ganado dos títulos de la Serie Mundial, con los Washington Nationals en 2019 y Texas Rangers en 2023. El ocho veces All-Star tiene un récord de 221-117 con una efectividad de 3.22 para los Diamondbacks, Tigers, Nationals, Dodgers, Mets, Rangers y Blue Jays. Ocupa el puesto 11 en la lista histórica con 3,489 ponches, 20 menos que el miembro del Salón de la Fama Walter Johnson.

Fuente: Tribuna del Yaqui