Oficial: Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por seguridad

Zapopan, Jalisco.- Si bien todo parece indicar que la Copa del Mundial 2026 de la FIFA se realizará en tiempo y forma este verano en México (junto a Estados Unidos y Canadá), ya se reportó un cambio importante en la agenda deportiva del estado de Jalisco, una de las sedes del torneo del 'balón-pie' y es que la Copa del Mundo de Clavados de World Aquatics, programada del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan, fue cancelada de manera oficial por motivos de seguridad.

De acuerdo con un comunicado que circula en redes este jueves 26 de febrero de 2026, la decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva de riesgos sobre la situación actual en Zapopan (Zona Metropolitana de Guadalajara) y el estado de Jalisco, con análisis específico de la seguridad pública. El organismo rector del evento informó que la protección de los atletas y participantes es la máxima prioridad.

Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco. Foto: Twitter

World Aquatics anuncia cancelación oficial

World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el CODE Jalisco, determinó suspender la parada correspondiente a la Copa del Mundo 2026. Este evento formaba parte del circuito internacional de clavados y estaba previsto realizarse en Zapopan entre el 5 y el 8 de marzo.

En el comunicado, el organismo explicó que la decisión se tomó tras revisar la situación de seguridad en la región. Subrayó que el bienestar de deportistas, entrenadores, delegaciones y personal técnico es prioridad.

World Aquatics agradeció a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y al CODE Jalisco por el trabajo realizado en la preparación del evento y la colaboración constante. Asimismo, el organismo internacional dejó abierta la posibilidad de que Zapopan pueda albergar una futura Copa del Mundo de Clavados.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

Así se definirá la clasificación a la Súper Final en Beijing

La clasificación para la Copa del Mundo de Clavados Acuáticos – Súper Final 2026, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en Beijing, China, se basará en los resultados obtenidos en la parada de la Copa del Mundo en Montreal.

Fuente: Tribuna del Yaqui