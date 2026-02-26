Sheinbaum invita a turistas al Mundial 2026: Confirma que México busca romper 3 Guinness Records

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 26 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, extendió una invitación a turistas nacionales e internacionales para venir al país a disfrutar del Mundial 2026, el cual se realizará sin cambios, pese a los hechos violentos ocurridos en Jalisco el pasado fin de semana.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano envió un mensaje de agradecimiento a Giovanni Vincenzo Infantino, presidente de la FIFA, ya que ayer declaró que no habría cambios en la Copa del Mundo 2026, la cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá de manera conjunta.

Sí, primero darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino y en efecto, ayer hizo la declaración de que hemos estado en contacto con él, yo no personalmente, pero sí el equipo y pues explicándole que no hay ningún problema. Y ayer dijo 'la sede es México, su sede son las que son y no hay ningún cambio'", mencionó Sheinbaum.

Pdta #Sheinbaum invita a turistas y selecciones a #México tras captura de “El Mencho”: “El Mundial será una gran celebración”



La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las dudas generadas entre selecciones nacionales y turistas internacionales sobre venir a México, en el… pic.twitter.com/wv6QZFMb9E — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) February 26, 2026

En esta intervención, la presidenta señaló que los hechos ocurridos el domingo, a consecuencia de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, fueron lamentables por la afectación a civiles y los militares caídos, no obstante, consideraba necesario destacar la capacidad que tuvo el Gobierno de regresar a la "normalidad": "Más allá de lo que pasó el domingo, pues las lamentables pérdidas como de Fuerzas Armadas, como de una mujer que ya estamos en contacto con su familia, que es muy triste, doloroso, lamentable, lo que hay que resaltar, más allá de la propia detención, es que muy pronto se trabajó conjuntamente para regresar a la normalidad".

Ya en Jalisco regresaron todos los negocios, las clases y en todo México", apuntó.

Sheinbaum señaló que hubo muchas noticias falsa sobre lo que pasó el domingo y que incluso el New York Times sacó un artículo al respecto: "Muchísimas imágenes de Inteligencia Artificial (IA) que no tenían que ver con lo que estaba ocurriendo". Sin embargo y pese a este contexto, extendió una invitación a los turistas nacionales e internacionales para visitar el país, el cual "está de moda"

Decirle a todos los turistas nacionales, internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperado con los brazos abiertos", apuntó.

México busca romper tres Guinness World Records

En la previa, el Gobierno Federal reveló que México busca romper tres Guinness World Records durante el Mundial 2026.

El primero será el día de mañana, viernes 27 de febrero. Será en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ; se hizo la convocatoria junto con el Estado para reunir cinco mil personas para hacer la Playera Más grande de México . Será por la mañana a las 07:00 horas. Entre las 09:30 y 10:00 comenzarán a contabilizar los jueces para lograr este récord. El récord anterior es de Guatemala y fue de 3 mil personas.

Será en Tuxtla Gutiérrez, ; se hizo la convocatoria junto con el para reunir cinco mil personas para hacer la . Será por la mañana a las 07:00 horas. Entre las 09:30 y 10:00 comenzarán a contabilizar los jueces para lograr este récord. El récord anterior es de Guatemala y fue de 3 mil personas. El segundo será en CDMX, la clase de futbol más grande del mundo, serán 15 mil personas.

El tercero será a finales de mayo, en Baja California Sur, seguramente será en Los Cabos, será el Mural más grande con talento urbano local.

Fuente: Tribuna del Yaqui