Sheinbaum reacciona al homenaje a militares caídos en partido México vs Islandia

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 26 de febrero de 2026 en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó al homenaje que se realizó durante el Amistoso de México vs Islandia en memoria de los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) que murieron durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

El reconocimiento tuvo lugar previo al partido amistoso entre México e Islandia en el Estadio La Corregidora, en Querétaro. La mandataria calificó el acto como profundamente emotivo y agradeció el gesto. Señaló que fue significativo para las Fuerzas Armadas, particularmente para el Ejército y la Guardia Nacional, así como para el país en general. También destacó que, desde el domingo, se han registrado múltiples muestras de apoyo hacia los elementos que participaron en el operativo.

Sheinbaum reconoce homenajes a Fuerzas Armadas



La Presidenta de México, @Claudiashein, reconoció el homenaje que se realizó en el partido entre México e Islandia a los elementos de las Fuerzas Armadas que cayeron en cumplimiento de su deber, durante el operativo en Tapalpa,…

La verdad fue muy emotivo. Primero agradecemos el homenaje, además fue un juego tranquilo amistoso. Y este homenaje fue algo muy emotivo, la verdad, para todos los que son parte de las fuerzas armadas, particularmente del Ejército, la GN y pues para todo México, se han mostrado desde el día domingo, una gran cantidad de acciones, de apoyo, muy muy emotivas, y lo de ayer fue realmente emotivo", dijo Sheinbaum.

Así fue el homenaje en el Estadio La Corregidora

Previo al arranque del encuentro entre la Selección Mexicana e Islandia este miércoles 25 de febrero de 2026, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó un minuto de silencio en memoria de los militares fallecidos. Durante la ceremonia protocolaria, elementos del Ejército entonaron el 'toque de silencio', mientras el sonido local pidió a los asistentes permanecer de pie y respetar el acto cívico.

La reacción del público fue inmediata. Los aficionados guardaron silencio y se mantuvieron de pie. Tras concluir el minuto, el estadio respondió con un aplauso prolongado. En la cancha, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre participó en el homenaje. Los jugadores de ambas selecciones permanecieron firmes mientras se desarrollaba el protocolo.

Fuente: Tribuna del Yaqui