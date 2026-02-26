Xolos de Tijuana vs Pumas EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 8 del Clausura 2026

Tijuana, Baja California.- Pumas UNAM es uno de los pocos equipos que permanecen invictos durante el Clausura 2026, siendo uno de los mejores arranques de torneo en los últimos años de la escuadra capitalina. En su intento por seguir peleando entre las primeras posiciones de la clasificación, los comandados por Efraín Juárez visitarán tierras bajacalifornianas para enfrentarse a los Xolos de Tijuana en la jornada 8.

Al momento, el conjunto universitario se encuentra en la tercera posición de la tabla, superando al actual bicampeón del circuito, Diablos del Toluca; Pumas registra cuatro triunfos y tres empates sin registrar derrota, con lo que suman un total de 15 unidades, solo tres por detrás del líder. En cambio, Xolos se encuentra relegado hasta el décimo puesto de la clasificación con solo una victoria, cinco empates y un descalabro.

En su compromiso más reciente, Pumas recibió la visita de Rayados de Monterrey y, aunque el duelo pintaba para ser una guerra de inicio a fin, los locales terminaron por sentenciar el rumbo del mismo en los primeros 45 minutos. El héroe de la jornada fue Álvaro Angulo, quien con su par de anotaciones al 9' y 24', comandó a los capitalinos en una victoria más durante el actual certamen del balompié mexicano.

Doblete de la 'Pantera' Angulo esta tarde ante Rayados y aquí les dejo el segundo gol del lateral de @PumasMX.#J7 | #ConMéxicoC26 | #UNAMMTYpic.twitter.com/I4qouMiPnj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

En cambio, Xolos intentará cortar una racha de cinco jornadas consecutivas sin conseguir una victoria. La escuadra fronteriza ha tenido un certamen lleno de contrastes y, tras haberle jugado de tú a los equipos más fuertes, viene de empatar a una anotación con el Mazatlán FC, una de las peores defensivas de todo el circuito.

Horarios del Xolos vs. Pumas

Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Fecha: Viernes, 27 de febrero

Horario: 21:06 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports/TUDN

Viernes de futbol en la frontera. uD83DuDC15



Mañana la Jauría enfrenta a Pumas a las 7:00 PM en el Estadio Caliente. Adquiere tus entradas y vamos juntos por los 3 puntos.



uD83CuDF9F? Boletos disponibles: https://t.co/mYUKaqeMAv#LocosXTijuas pic.twitter.com/hHz9U9fdlH — Xolos (@Xolos) February 26, 2026

Los Pumas están en días claves para conocer el futuro del equipo luego de que trascendiera que se recibió una oferta multimillonaria por parte del Botafogo, quienes se quieren hacer de los servicios de Nathan Silva. El brasileño es una de las piezas clave en la zona defensiva del equipo, pues ha participado en todas las jornadas del Clausura 2026 y en las próximas semanas pudiera dejar la Liga MX para regresar al Brasileirao.

#Deportes | Pumas analiza oferta multimillonaria del Brasileirao por una de sus figuras en el Clausura 2026 ?uD83EuDD11https://t.co/vDimr4nRqI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui