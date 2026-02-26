Ya viene la edición 54 del Golf del Grupo Bours, con dos autos para el 'hole-in-one'

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una bolsa cercana al millón 700 mil pesos en premios, los días sábado 21 y domingo 22 de marzo se llevará a cabo la edición 54 del Torneo de Golf del Grupo Bours en los 'links' del Club de Golf de Ciudad Obregón.

Lo anterior se dio a conocer este jueves en conferencia de prensa, donde Selene López López, coordinadora del torneo y representante de Autos y Accesorios Ford, hizo el anuncio oficial de la competencia que tendrá como atractivo principal un par de autos y que se desarrollará en una distancia de 36 hoyos en el sistema 'stroke play' (medal) y en 6 categorías, bajo las firmas de Ford, Llyasa y Bachoco.

El evento es uno de los más añejos del Club Obregón

Los automóviles que se entregarán a aquellos golfistas que logren el primer 'hole-in-one' en el hoyo par tres del 16, son una Ford Territory modelo 2026 para el sábado 21, y una Ford Edge Híbrida 2026 para el domingo 22, en la segunda y última ronda del torneo.

Además, también se premiará a los mejores o'yeses de los hoyos dos, cuatro, seis y catorce; con 12 mil pesos para el primer lugar en cada hoyo, una bolsa para palos de golf para el segundo lugar, mientras que los terceros sitios obtendrán un certificado del 50 por ciento de la inscripción para el Anual de Invitación 2026. También la competencia de la Bola al Centro el sábado en el hoyo diez, con cinco mil pesos de premio para el ganador.

El torneo tendrá cupo limitado de 120 golfistas

La inscripción por golfista tiene un costo de cuatro mil 500 pesos, pero si se inscriben antes del 14 de marzo esta será de cuatro mil pesos. Habrá cupo limitado a 120 jugadores, quienes podrán alistarse con Antonio Martínez Amarillas y Sharon Crider, en las oficinas y recepción del club.

Al finalizar la competencia, se premiará con trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría. Las categorías participantes serán la 'AA', 'A', 'B', 'C', 'D', Damas categoría única y Seniors para mayores de 65 años. Se esperan golfistas de la región y foráneos, principalmente de San Carlos, Hermosillo, Cananea, Mochis, de Navojoa y de Arizona. También el sábado habrá un mini torneo de aproach para los participantes, después de finalizar los primeros 18 hoyos, y el domingo a partir de las 10:00 horas se iniciará el torneo de putt para niños.

En la rueda de prensa acompañaron a Selene López, Joaquín Ibarra Lendo de Llyasa (Llantas y Accesorios), y Francisco Rivas de Bachoco. También Lalo Montoya, gerente del Club de Golf de Ciudad Obregón, José María Campoy, presidente del consejo y Sharon Crider, promotora de torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui