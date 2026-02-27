Águilas del América vs Tigres UANL; dónde ver EN VIVO la jornada 8 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Águilas del América regresan a casa para recibir a Tigres UANL en acciones correspondientes a la jornada 8 del Clausura 2026. A pesar de que no se encuentran en su mejor momento, este será uno de los mejores choques en el fin de semana, ya que ambas escuadras llegan obligadas a alcanzar la victoria y sumar puntos para escalar posiciones en la clasificación general.

Los dos equipos llegan con récords similares y, entre ellos, el América es quien se encuentra mejor posicionado; los de Coapa registran tres victorias, dos empates y un par de derrotas, por lo que suman un total de 11 unidades. En cambio, el equipo regiomontano se lleva el octavo peldaño de la tabla con tres triunfos, un empate y tres derrotas, lo que los deja a un punto de diferencia con respecto a las Águilas.

Los comandados por André Jardine vienen de vencer de manera contundente al Puebla FC, poniendo fin a una sequía de anotaciones que arrastraban desde inicios del torneo. Raphael Veiga inauguró el marcador y se estrenó como goleador en la Liga MX, siendo seguido por Isaías Violante y Víctor Dávila, mientras que Raúl Zúñiga se reencontró con el gol y puso punto final a la goleada de cuatro dianas por cero.

Por su parte, los Tigres llegan con dos derrotas consecutivas en su haber; su compromiso más reciente fue ante el Pachuca, donde un error de Nahuel Guzmán los sentenció a perder el encuentro a pesar de haberse adelantado en el marcador. Jonathan Herrera abrió la cuenta del compromiso y hasta el 79', Salomón Rondón logró empatar las acciones; llegando al agregado, Kennedy se percató de que el 'Patón' estaba muy adelantado y, con un disparo desde su propia cancha, aseguró los tres puntos.

Horarios de Águilas de América vs Tigres UANL

Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Fecha: Sábado, 28 de febrero

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium/Canal 5

Solo un par de horas antes de que los regiomontanos emprendieran el viaje a la capital del país para enfrentarse al América, se informó de una dura baja en su plantilla, luego de que André-Pierre Gignac declarara que no estaba en condiciones de jugar. El atacante francés se resintió de un problema de tobillo que arrastra desde inicios de año y ahora será sometido a pruebas más especializadas para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo que le tomará regresar a las canchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui