Barcelona vs Villarreal EN VIVO; dónde ver al líder de LaLiga en la jornada 26 desde México

Ciudad de México.- El Barcelona dará inicio a unas semanas con mucha actividad, pues mientras intenta permanecer en el liderato de LaLiga, buscará remontar en las semifinales de la Copa del Rey y comenzará con su participación en octavos de final de la Champions League. En el arranque de un calendario tan ajetreado, el conjunto catalán recibirá al Villarreal en la jornada 26 del certamen español.

Al momento, el Barcelona es quien se encuentra en la primera posición de la clasificación, aunque con la mínima diferencia; los dirigidos por Hansi Flick acumulan 20 triunfos, además de un empate y cuatro derrotas, con lo que suman un total de 61 unidades. El Barça supera por solo un punto al Real Madrid, con quienes han intercambiado posiciones en las últimas semanas.

En su compromiso anterior, el Barcelona recibió al Levante y, al enfrentarse contra un equipo que está peleando en los lugares de descenso, lograron establecer su estatus de favorito, venciéndolo con marcador de tres anotaciones por cero. Un fugaz ataque en los primeros 45 minutos le bastó a los locales para asegurar la victoria: Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López fueron los encargados de las dianas 'blaugranas'.

#Deportes | Barcelona golea al Levante y recupera la primera posición de LaLiga en la jornada 25 ?https://t.co/shxlkMOoJQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Por su parte, el Villarreal se encuentra en la tercera posición de la tabla y con 10 unidades de diferencia con respecto al Barcelona, primer lugar de la competencia. Los del 'Submarino Amarillo' vienen de una apretada victoria ante el Valencia CF; Largie Ramazani inauguró el marcador al 27' y apenas cuatro minutos después, Santiago Comesaña empató las acciones, mientras que Pape Gueye anotó la diana definitiva con la que aseguraron la victoria.

Horarios del Barcelona vs Villarreal

Estadio: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Sábado, 28 de febrero

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

uD835uDDE6uD835uDDD4uD835uDDE7uD835uDDE8uD835uDDE5uD835uDDD7uD835uDDD4uD835uDDEC uD835uDDD4uD835uDDD9uD835uDDE7uD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDE1uD835uDDE2uD835uDDE2uD835uDDE1 uD835uDDD9uD835uDDE2uD835uDDE2uD835uDDE7uD835uDDD5uD835uDDD4uD835uDDDFuD835uDDDF pic.twitter.com/HZLdABC8D2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2026

Para el apretado encuentro, el Barcelona tendrá tres ausencias de consideración, comenzando por las ya conocidas de Gavi, quien está en la parte final de su recuperación, y de Andreas Christensen aunque en días recientes, trascendió la lesión de Frenkie de Jong. El mediocampista sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha y su tiempo estimado de recuperación ronda las seis semanas.

??Medical report



First-team player Frenkie de Jong sustained an injury to the distal biceps of his right leg during this morning’s training session.



Medical tests have confirmed that the expected recovery period will be approximately five to six weeks. pic.twitter.com/2irBhMoAG2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui