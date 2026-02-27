Brown y Vucevic encabezan a los Celtics que se aprovechan de los Nets para apalearlos

Boston, Estados Unidos.- Ni el duro revés que sufrieron el pasado miércoles ante los Denver Nuggets mermó el ímpetu de los Boston Celtics, que con 28 puntos de Jaylen Brown y un triple-doble de Nikola Vucevic, apalearon 148-111 a los Brooklyn Nets este viernes por la noche.

Brown agregó nueve asistencias y capturó siete rebotes, mientras Vucevic terminó con 28 puntos y 11 rebotes, logrando su tercer doble-doble desde que se unió a los Celtics. Payton Pritchard añadió 22 puntos para Boston, que ha ganado cinco de seis desde que regresó del descanso del All-Star.

Mazzulla ball uD83DuDCC8



Also the 2nd-best FG% in franchise history uD83DuDE31 pic.twitter.com/6iCUXyTi6s — Boston Celtics (@celtics) February 28, 2026

Los Celtics, que marchan segundos en la Conferencia Este con 39-20, finalizaron el duelo con un porcentaje de acierto de campo del 66.7 por ciento, su mejor marca de la temporada, y encestaron 22 triples. También sumaron 77 puntos desde su banquillo y los 13 jugadores de Boston que se vistieron para el partido anotaron. Michael Porter Jr. terminó con 18 puntos para Brooklyn, que ha perdido siete partidos seguidos. Los Nets (15-44) están empatados como los que menos victorias tienen en el Este y han perdido siete partidos seguidos.

Vucevic trata de bloquear un ataque de Josh Minott

Los Celtics tomaron el control en el tercer cuarto, superando a los Nets 43-26. Brooklyn solo logró siete puntos en los últimos 6:23 del periodo. Boston anotó 15 de 19 tiros de campo con 12 asistencias en el cuarto decisivo y encestó 5 de 7 intentos desde la línea de tres puntos.

Jayson Tatum está cerca de regresar con Boston

La ventaja de Boston llegó a alcanzar hasta 41 puntos en el último cuarto (130-89). Los Celtics acertaron un 62 por ciento en tiros de campo (24 de 39) y un 60 por ciento en triples (12 de 20), pero solo se fueron al descanso por delante 66-57. Los Nets pudieron mantenerse cerca gracias a las octavas pérdidas de balón de Boston, que Brooklyn convirtió en 12 puntos.

Los Celtics, que recibirán a los Philadelphia 76ers el domingo solo cometieron cuatro pérdidas de balón en la segunda mitad del encuentro. Los regresan a Brooklyn para fungir como anfitriones de los Cleveland Cavaliers, también el domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui