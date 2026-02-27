¡Síguenos!
Brown y Vucevic encabezan a los Celtics que se aprovechan de los Nets para apalearlos

Brown estuvo imparable para la defensa de los Nets Foto: Internet

Boston, Estados Unidos.- Ni el duro revés que sufrieron el pasado miércoles ante los Denver Nuggets mermó el ímpetu de los Boston Celtics, que con 28 puntos de Jaylen Brown y un triple-doble de Nikola Vucevic, apalearon 148-111 a los Brooklyn Nets este viernes por la noche.

Brown agregó nueve asistencias y capturó siete rebotes, mientras Vucevic terminó con 28 puntos y 11 rebotes, logrando su tercer doble-doble desde que se unió a los Celtics. Payton Pritchard añadió 22 puntos para Boston, que ha ganado cinco de seis desde que regresó del descanso del All-Star.

Los Celtics, que marchan segundos en la Conferencia Este con 39-20, finalizaron el duelo con un porcentaje de acierto de campo del 66.7 por ciento, su mejor marca de la temporada, y encestaron 22 triples. También sumaron 77 puntos desde su banquillo y los 13 jugadores de Boston que se vistieron para el partido anotaron. Michael Porter Jr. terminó con 18 puntos para Brooklyn, que ha perdido siete partidos seguidos. Los Nets (15-44) están empatados como los que menos victorias tienen en el Este y han perdido siete partidos seguidos.

Vucevic trata de bloquear un ataque de Josh Minott
Vucevic trata de bloquear un ataque de Josh Minott

Los Celtics tomaron el control en el tercer cuarto, superando a los Nets 43-26. Brooklyn solo logró siete puntos en los últimos 6:23 del periodo. Boston anotó 15 de 19 tiros de campo con 12 asistencias en el cuarto decisivo y encestó 5 de 7 intentos desde la línea de tres puntos.

Jayson Tatum está cerca de regresar con Boston
Jayson Tatum está cerca de regresar con Boston

La ventaja de Boston llegó a alcanzar hasta 41 puntos en el último cuarto (130-89). Los Celtics acertaron un 62 por ciento en tiros de campo (24 de 39) y un 60 por ciento en triples (12 de 20), pero solo se fueron al descanso por delante 66-57. Los Nets pudieron mantenerse cerca gracias a las octavas pérdidas de balón de Boston, que Brooklyn convirtió en 12 puntos.

Los Celtics, que recibirán a los Philadelphia 76ers el domingo solo cometieron cuatro pérdidas de balón en la segunda mitad del encuentro. Los regresan a Brooklyn para fungir como anfitriones de los Cleveland Cavaliers, también el domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

