Cadillac anuncia el nombre del monoplaza con el que 'Checo' Pérez y Bottas competirán en la F1 2026

Ciudad de México.- Cadillac sigue avanzando a pasos agigantados para debutar de manera oficial en la Fórmula 1, siendo la onceava escudería inscrita para la temporada 2026 con Sergio Pérez y Valtteri Bottas compartiendo garaje. El equipo estadounidense sigue afinando detalles en su primer monoplaza, el cual ya tiene un nombre asignado y rinde homenaje a un expiloto que actualmente forma parte de los accionistas y directivos.

Cabe recordar que la presentación oficial del auto fue hace un par de semanas, realizada a través de un comercial en la transmisión internacional del Super Bowl LX y un evento a la par, organizado en Times Square, una de las zonas más concurridas en Nueva York, Estados Unidos. La decoración fue algo poco visto dentro de la categoría, ya que el monoplaza se divide en dos colores primarios por cada lado.

Tras ello, el nombre del bólido no había sido revelado, lo cual terminó por ser anunciado mediante las redes sociales del equipo. La escudería estadounidense notificó que el monoplaza que usarán durante su primera temporada en la F1 es MAC-26, en alusión a Mario Andretti y el año de debut. "Un nombre arraigado en el legado de un campeón mundial. Un chasis construido para el futuro", se lee en la publicación en la cuenta de Cadillac Formula 1 Team.

Dan Towriss, director de la escudería estadounidense, comentó que la decisión de llamar así al monoplaza proviene del orgullo que representa tener a una personalidad del automovilismo internacional dentro de sus filas. "Su historia encarna el sueño americano e inspira el cómo abordamos la construcción de este equipo cada día".

MAC-26 uD83EuDD1D Mario Andretti Cadillac 26



A name rooted in a World Champion’s legacy. A chassis built for the future. pic.twitter.com/RLspKfN1i3 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 27, 2026

¿Quién era Mario Andretti?

Mario Gabriele fue un piloto estadounidense, pero con ascendencia italiana. Fue campeón de la F1 en 1978 además de ganar cuatro títulos en el Campeonato Nacional de la USAC. Actualmente es accionista mayoritario en Andretti Global, un consorcio y equipo que tiene presencia en distintas categorías como la IndyCar Series y la Fórmula E.

Luego de haber completado su participación exitosa en los diferentes test dentro del Circuito de Barcelona-Catalunya y el Circuito Internacional de Bahréin, tanto 'Checo' como Bottas regresaron a la fábrica de Cadillac para continuar con los trabajos en el simulador. La temporada de la Fórmula 1 dará inicio con el Gran Premio de Australia, el próximo sábado 7 de marzo.

Only one week to go until we have cars back on track! uD83DuDE4CuD83DuDC40#F1 pic.twitter.com/3qCa1LkCXs — Formula 1 (@F1) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui