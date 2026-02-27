Chivas del Guadalajara vs Toluca; dónde ver EN VIVO el mejor duelo en la jornada 8 del Clausura 2026

Toluca, Estado de México.- Uno de los duelos más esperados del Clausura 2026 se llevará a cabo en la jornada 8 del certamen cuando se enfrenten las Chivas del Guadalajara, líder de la clasificación, contra los Diablos del Toluca, actual bicampeón de la Liga MX. El conjunto jalisciense buscará permanecer en la primera posición de la tabla, mientras que el 'Chorizo Power' intenta encontrar su mejor versión.

El 'Rebaño Sagrado' permanece en la cima de la tabla a pesar de haber perdido el invicto; los comandados por Gabriel Milito registran seis triunfos y solo una derrota, con lo que suman un total de 18 unidades. El cuadro mexiquense llega a este compromiso en el cuarto peldaño aunque con sus cuatro victorias y tres derrotas, marcha solo tres puntos por detrás de su rival en la jornada actual.

Luego de haber ligado seis laureles, el Guadalajara cometió su primer tropiezo del torneo el fin de semana anterior; las Chivas visitaban al Cruz Azul, que dominando gran parte del encuentro, se llevaron la victoria con pizarra de dos anotaciones por una. Fue Gabriel Fernández quien inauguró el marcador apenas pasada la media hora de juego y Ángel Sepúlveda se encargó de empatar las acciones, mientras que Carlos Rodríguez le regresó la ventaja definitiva a 'La Máquina'.

#Deportes | Se acaba el encanto: Cruz Azul triunfa y finaliza el invicto del Guadalajara en el Clausura 2025 ?https://t.co/V4kPmK6VXA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

En cambio, el Toluca viene de superar de manera cómoda al Necaxa, con Paulinho ejerciendo su papel de goleador en el balompié nacional. Luego de errar durante toda la primera mitad, el atacante lusitano rompió el cero al 79' y solo cuatro minutos después ampliaba la ventaja en el marcador parcial; ya en tiempo de compensación, Federico Pereira puso el tres por cero definitivo.

#Deportes | Paulinho comanda al bicampeón: Toluca golea al Necaxa y se mantiene invicto en el Clausura 2026 ?https://t.co/Ftj9f4WGnx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Horarios de Chivas de Guadalajara vs Diablos de Toluca

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Sábado, 28 de febrero

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/ FOX One

Para este encuentro, el Toluca pudiera recibir buenas noticias, pues se prevé que Alexis Vega pueda ser convocado, aunque solamente saltaría al banquillo, sin llegar a tener actividad. El atacante se ha perdido los últimos partidos del Apertura 2025 y todas las jornadas del Clausura 2026 por un par de lesiones que derivaron en una operación de rodilla a inicios de año.

#Deportes | Alexis Vega reaparece en redes sociales y adelanta su regreso a las canchas: "Estamos listos"uD83DuDCAA?https://t.co/ckXdBvbssn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui