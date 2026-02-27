Chivas va con toda la plantilla ante el Toluca; Luis Romo completa su recuperación con el Guadalajara

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara tendrán una de sus aduanas más complicadas del Clausura 2026 en la jornada 8, ya que se enfrentarán a los Diablos del Toluca aunque para ello, tendrán un regreso esperado a su plantilla. Tras haber completado su recuperación de manera satisfactoria, Luis Romo podrá volver a la actividad regular en el compromiso a celebrar en el Estadio Nemesio Diez.

Cabe recordar que el capitán del Guadalajara sufrió una lesión muscular cuando visitaron al Mazatlán FC, compromiso que terminaron ganando. En los últimos minutos del encuentro, Romo intentó encabezar un ataque, pero sufrió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho, por lo que el propio jugador terminó pidiendo su cambio ante lo que aparentaba ser una rotura muscular.

#Deportes | Luis Romo enciende las alarmas en Chivas; el Guadalajara podría perder el buen ritmo en el Clausura 2026 ?https://t.co/xru8xm7DeE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 8, 2026

En primera instancia, Gabriel Milito aseveró que solo se trataba de cansancio extremo, pero con el pasar de los días, se confirmó su baja para el Clásico Nacional ante Águilas del América. El mediocampista tampoco pudo concretar su regreso a las canchas para el duelo ante el Cruz Azul, donde su ausencia fue más evidente, ya que el 'Rebaño Sagrado' fue derrotado, perdiendo así su racha invicta en el certamen.

Hace un par de días trascendió que el atacante ya había sido de alta por el cuerpo médico del Guadalajara y a su vez, se reintegró a los entrenamientos a la par de sus compañeros. Aun con ello, su disponibilidad para el duelo ante el Toluca estaba en duda y eso dependería del ritmo mostrado en las sesiones de práctica.

uD83CuDDE6uD83CuDDF9 ¡EL ARSENAL ROJIBLANCO QUE LUCHARÁ POR EL TRIUNFO EN TOLUCA! uD83DuDD25https://t.co/Eut4MS7D4n — CHIVAS (@Chivas) February 27, 2026

Luego de las buenas sensaciones en la extremidad del jugador, fue convocado de nueva cuenta al primer equipo del Guadalajara, por lo que acompañará al equipo en su viaje al Estado de México. Pese a que volvió a ser tomado en cuenta, su actividad estará reducida, ya que solo estaría contemplado para ingresar en los últimos minutos para priorizar su regreso paulatino y así evitar cualquier recaída.

El Guadalajara tiene que buscar la victoria por todos los medios, pues en caso de no conseguir los tres puntos, se pondría en duda su estadía en la primera posición de la tabla. Las Chivas visitarán a los Diablos del Toluca este sábado, 28 de febrero, a las 17:00 horas (horario CDMX).

#Deportes | Chivas del Guadalajara vs Toluca; dónde ver EN VIVO el mejor duelo en la jornada 8 del Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/t95MKSOFla — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui