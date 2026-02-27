Cruz Azul vs Rayados de Monterrey EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 8 del Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- La jornada 8 del Clausura 2026 tendrá varios duelos que enfrentan a equipos contendientes a alcanzar el título y una de esas batallas se llevará a cabo en el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey. El conjunto regiomontano recibirá al Cruz Azul, quien buscará la victoria con todos los medios para mantener viva la posibilidad de trepar a la parte más alta de la clasificación.

'La Máquina' ha sido uno de los equipos más constantes luego de las 7 jornadas disputadas; el Cruz Azul se mantiene en la segunda posición de la tabla, tras haber alcanzado cinco victorias, un empate y una derrota, quedando a un punto de distancia del Guadalajara, actual líder del torneo. Por su parte, los Rayados se encuentran relegados hasta la novena posición luego de dividir resultados, pues registra tres ganados y el mismo número de descalabros, además de un empate.

El Cruz Azul viene de haber logrado un hito, ya que en el compromiso anterior, se enfrentaron a Chivas del Guadalajara que, a dicho encuentro, llegó con seis laureles de manera consecutiva. Ante todo pronóstico, el conjunto cementero se llevó los tres puntos con anotaciones del 'Toro' Fernández y Carlos Rodríguez, mientras que Ángel Sepúlveda se encargó de descontar en el marcador definitivo.

#Deportes | Se acaba el encanto: Cruz Azul triunfa y finaliza el invicto del Guadalajara en el Clausura 2025 ?https://t.co/V4kPmK6VXA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

En cambio, 'La Pandilla' buscará regresar al camino del triunfo, ya que durante la jornada anterior, fueron superados por Pumas de manera cómoda. Álvaro Angulo inauguró el digital al minuto 9 y poco antes de la media hora puso el dos por cero con el que finalizó el encuentro, ya que el resto de las acciones se enfocaron en administrar la ventaja.

Horarios del Cruz Azul vs Rayados de Monterrey

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 28 de febrero

Horario: 19:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

La historia reciente entre estas dos escuadras marca un claro dominio para el Cruz Azul, quien se ha quedado con la victoria en dos de sus partidos más recientes, mientras que el restante finalizó en empate. Su último duelo fue el 26 de octubre del 2025, cuando los cementeros se llevaron el triunfo con marcador de dos tantos por cero.

Fuente: Tribuna del Yaqui