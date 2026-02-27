¡Cuiden a Messi! Fan invade la cancha y derriba a la estrella del Inter de Miami en partido amistoso

Ciudad de México.- Un incidente de consideración se dio en el partido amistoso de Inter de Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico, pues un fanático pudo causar una lesión a Lionel Messi. Una persona burló la seguridad del estadio y, tras intentar abrazar al astro argentino, lo terminó derribando, lo que causó la suspensión momentánea de la acción en la cancha.

Cabe recordar que este partido en tierras boricuas estaba programado para llevarse a cabo hace un par de semanas, justo antes del inicio de la temporada 2026 de la MLS. El Inter de Miami realizó una gira de entrenamientos por Latinoamérica, incluyendo partidos en Colombia y Chile; el cierre del tour se llevaría a cabo en Puerto Rico, pero el compromiso se decidió aplazar luego de que Messi tuviera un problema muscular.

#Deportes | Lionel Messi causa baja del Inter de Miami y se pone en riesgo para el inicio de la MLS 2026 ?uD83DuDE31https://t.co/Oetq4URYVD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

El encuentro ante Independiente del Valle se reprogramó para la tarde del jueves 26 de febrero, por lo que el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón lució abarrotado, comprometiendo la seguridad de los asistentes. Lionel ingresó en la segunda parte del partido y, cuando se jugaban los últimos minutos, la seguridad del lugar se vio rebasada.

Al 88', dos jóvenes evadieron a los guardias y lograron alcanzar a Messi, quien accedió a firmarles unas playeras del Barcelona y terminó la interacción tomándose una foto con ellos. La muestra de accesibilidad del argentino terminó por descontrolar el ambiente, pues múltiples aficionados intentaron acercarse a la estrella del balompié internacional, hecho que podría haber desencadenado una grave lesión.

Uno de los invasores se despojó de su playera y alcanzó a llegar a Messi; cuando se percató de que los guardias estaban por sacarlo, abrazó al jugador y, tras ser tomado por el personal de seguridad, terminaron cayendo al césped. Lionel se pudo reincorporar de inmediato, aunque con visible molestia en el rostro, mientras que el aficionado pudo ser retirado.

uD83DuDEA8 ¡CUIDADO CON MESSI! uD83DuDEA8



La afición de Puerto Rico ENLOQUECIÓ e invadió la cancha en busca de un recuerdo del argentinouD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDE31



¡Y MESSI TERMINÓ EN EL SUELO! uD83EuDD2F pic.twitter.com/GwD9iVkvY3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 27, 2026

A final de cuentas, dicho incidente no pasó a mayores y Messi concluyó el juego. El Inter de Miami pudo quedarse con la victoria con marcador de dos anotaciones por una, incluyendo una anotación de penal por parte de la estrella argentina. Ahora 'Las Garzas' se enfocarán en su actividad en la MLS, donde iniciaron la defensa de su corona con una derrota ante el LAFC.

Full time from Puerto Rico uD83EuDD29? pic.twitter.com/vJEDZ3kZlI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui