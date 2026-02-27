Duro golpe a Tigres: André-Pierre Gignac se lesiona y causará baja ante el América en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Tigres UANL tendrán una de sus aduanas más complicadas del Clausura 2026, pues se enfrentarán a Águilas del América durante la jornada 8 del torneo. A pesar de tan exigente compromiso, la escuadra regiomontana no podrá contar con la plantilla completa luego de que se confirmara la lesión de André-Pierre Gignac, quien será baja por al menos el siguiente partido.

Cabe recordar que el actual certamen se perfila para ser el último en la carrera del atacante francés. Durante el Apertura 2025, los Tigres emprendieron una campaña de despedida para Gignac, pero luego de haberse quedado a las puertas del título, se decidió renovar su acuerdo con el jugador por seis años más, por lo que, al finalizar el Clausura 2026, André-Pierre quedará en libertad por primera ocasión en más de una década.

Fue a través de las redes sociales del conjunto regiomontano que se dio a conocer la nueva lesión que marginará de las canchas al ya histórico delantero de la Liga MX. Tigres informó que el atacante sufrió una recaída de una lesión sufrida en el tobillo izquierdo, la cual ha limitado su actividad en las últimas semanas.

Por este motivo trascendió que André no realizó el viaje a la CMDX para enfrentar al América y, en cambio, permaneció en las instalaciones del club con la consigna de seguir trabajando en su recuperación. Es por esto que es una de las bajas confirmadas para el duelo ante las Águilas y en los próximos días se estará dando a conocer información que establezca el tiempo que le tomará regresar a las canchas.

André-Pierre ha tenido poca actividad en el Clausura 2026, ya que solamente ha participado en dos de las siete jornadas disputadas; el francés suma apenas 52 minutos, sin anotaciones y solo una asistencias. Su último partido fue a mediados de enero y, desde entonces, se ha perdido un par de convocatorias por distintos problemas musculares.

La escuadra felina se encuentra en la octava posición de la tabla, con tres victorias, un empate y tres descalabros, lo que les hace sumar 10 unidades, empatados con sus 'vecinos', Rayados de Monterrey.

