Es oficial, los Mets le dan la bola Freddy Peralta para que lance en el Día Inaugural de MLB

Florida, Estados Unidos.- Los New York Mets firmaron a Freddy Peralta para que fuera uno de sus estelares en la rotación abridora, y esa misma confianza es la que demostraron este viernes cuando designaron al dominicano para que lance el Día Inaugural contra los Pittsurgh Piratas en casa, el 26 de marzo.

Para hacerse con el jugador dos veces All-Star, Nueva York traspasó a dos de sus cotizados prospectos, Jett Williams y Brandon Sproat prospectos a Milwaukee el mes pasado. Peralta llegó a la Gran Manzana junto con el también lanzador Tobias Myers.

"Cuando lo adquirimos, estaba bastante claro que iba a estar lanzando al frente de nuestra rotación", dijo el mánager de los Mets, Carlos Mendoza, el viernes antes de que Peralta lograra tres ponches en tres entradas contra St. Louis en un partido de entrenamiento de primavera. "Se lo ha ganado. Estoy emocionado. Estamos todos emocionados".

Peralta, de 29 años, ofrece a los renovados Mets un titular de primera línea tras sus dificultades en la segunda mitad de una decepcionante temporada 2025. También ficharon al infielder agente libre Bo Bichette y adquirieron al jardinero central Luis Robert Jr. en un traspaso con los Chicago White Sox.

El dominicano tuvo un récord de 17-6 con una efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada, cuando lideró la Liga Nacional en victorias y terminó quinto en la votación del premio Cy Young. Ponchó a 204 en 176 entradas y dos tercios y obtuvo su segunda selección al All-Star.

El diestro está previsto que gane 8 millones de dólares esta temporada y puede convertirse en agente libre tras la Serie Mundial. Tiene un récord de 70-42 con una efectividad de 3.59 y 1.153 ponches en 931 entradas a lo largo de ocho temporadas en las Grandes Ligas, todas con Milwaukee.

Pero no todo fueron buenas noticias este viernes en el campo de entrenamientos del equipo neoyorquino, ya que después de que los Mets vencieran a los Cardinals 14-3, Mendoza reveló que el infielder Grae Kessinger sufre molestias en la rodilla. "Vamos a hacer algunas pruebas de imagen y veremos con qué nos enfrentamos", dijo el encargado. "No pintaba muy bien", dijo Mendoza.

