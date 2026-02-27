Inicia la fiesta: Trofeo oficial de la Copa del Mundo llegó al AIFA para comenzar su gira por México

Ciudad de México.- La fiesta de la Copa del Mundo 2026 ya se siente en todo el territorio mexicano y, como parte de las actividades previas de la justa internacional, el trofeo oficial de la FIFA arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para comenzar su gira por el país. Dicho cetro fue recibido por Hugo Sánchez, leyenda del balompié internacional y considerado uno de los referentes en el deporte azteca.

Cabe recordar que dicha distinción forma parte del FIFA World Cup Trophy Tour, el cual es impulsado por una de las marcas refresqueras más importantes del mundo. La gira comenzó el pasado 3 de enero en Arabia Saudita y finalizará 150 días después cuando haya recorrido 30 países, incluyendo a México, el cual es uno de los más beneficiados al contar con el mayor número de paradas.

Tal y como la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hace un par de días, el prestigiado cetro arribó al AIFA, donde fue recibido por grandes personalidades del futbol mundial, incluyendo a la exestrella del Real Madrid y cinco veces ganador del premio Pichichi. 'Hugol' estuvo acompañado de Roberto Ayala, exjugador argentino que participó en tres copas del mundo con la 'Albiceleste'.

uD83CuDFC6 La Copa del Mundo ya está en México



El trofeo más importante a nivel selecciones hará un recorrido por 10 ciudades de nuestro país pic.twitter.com/5zQKBbC4n8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 27, 2026

Luego del aterrizaje, el avión especial decorado con los colores alusivos a la marca que impulsa este tour y que es un socio histórico de la FIFA se detuvo en un área habilitada de la pista para realizar el acto protocolario. Luego de una breve pero emocionante ceremonia, el cetro fue retirado del lugar bajo un fuerte dispositivo de seguridad para emprender su camino a lo que será su primer evento público.

El Trophy Tour comenzará su gira visitando Guadalajara, Jalisco, donde permanecerá del 28 de febrero al 2 de marzo para luego visitar León, Veracruz, Chihuahua y Querétaro. La segunda mitad de la gira comprenderá Monterrey, Puebla y finalizará en Mérida, Yucatán, dando así fin a la gira de 26 días donde se estima que lo puedan ver más de 200 mil personas.

LA COPA YA ESTÁ EN MÉXICO uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6



A solo 104 días del Mundial, la Copa de la FIFA inicia una gira de 26 días por 10 ciudades del país.



No es solo un recorrido: es la señal de que la fiesta más grande del planeta ya toca la puerta. uD83CuDF0EuD83DuDD25 pic.twitter.com/2ncsyw0Xwz — Claro Sports (@ClaroSports) February 27, 2026

Tras su estadía por México, el trofeo de oro sólido será trasladado a Estados Unidos y Canadá, quienes lo compartirán por un lapso de dos meses. Del 5 al 8 de junio, el cetro de la FIFA regresará a la CDMX, donde será exhibido solo un par de días antes para que se dé el inicio de la Copa del Mundo 2026 en el renovado Estadio Azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui