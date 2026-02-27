¿La Copa Mundial de Clavados 2026 sí se realizará en Guadalajara? Sheinbaum expresa CONFIANZA

Mazatlán, Sinaloa.- Desde la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 27 de febrero de 2026 en la ciudad de Mazatlán, estado de Sinaloa, la primera presidenta de México, la Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México aún tiene posibilidades de recuperar la sede de la Copa del Mundo de Clavados, luego de que World Aquatics canceló el evento programado en Guadalajara, Jalisco, ante los hechos violentos del fin de semana.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano afirmó que existe diálogo con la federación internacional y con distintos países que manifestaron inquietud por la situación de seguridad: "Tenemos fe en que podemos recuperar el Mundial de Clavados".

La presidenta Claudia Sheinbaum aclara que no hubo suficiente comunicación con la CONADE sobre la cancelación del Mundial de Clavados, pero se trabaja con las federaciones para recuperar la realización del torneo. pic.twitter.com/zWeoXBkmwS — NMás (@nmas) February 27, 2026

¿Por qué se canceló la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara?

World Aquatics informó que la decisión se tomó tras una evaluación de riesgos sobre la situación de seguridad pública en Zapopan (Zona Metropolitana de Guadalajara) y en el estado de Jalisco. El organismo explicó en un comunicado que, en consulta con la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y con CODE Jalisco, se determinó cancelar la Copa Mundial de Clavados, que estaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

La federación internacional señaló que la seguridad de los deportistas y participantes es su máxima prioridad.

Gobierno federal busca revertir la decisión

Sheinbaum indicó que pudo haber faltado comunicación directa con World Aquatics antes de la cancelación. Detalló que Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ya trabaja con la asociación internacional para revisar la situación. También informó que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto con federaciones deportivas de algunos países que expresaron preocupación.

La Conade tenía previsto realizar una conferencia de prensa para ofrecer detalles del evento; sin embargo, esta fue cancelada un día antes.

Fuente: Tribuna del Yaqui