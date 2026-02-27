La Liga Mexicana del Pacífico da a conocer a su outfield de oro en la temporada 2025-2026

Guadalajara, Jalisco.- Con el anuncio de los ganadores a los Guantes de Oro en los jardines, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) completó este viernes la lista de los galardonados por su defensiva en cada una de las nueve posiciones dentro del diamante de juego en la campaña 2025-2026 del circuito.

En un boletín difundido en redes sociales, la LAMP dio a conocer a los outfielders que más brillaron a la defensiva y que se hicieron acreedores al Rawlings Gold Glove Award. El primero de ellos es el patrullero del prado izquierdo de los campeones Charros de Jalisco, Julián Ornelas, quien destacó con su guante para quedarse con este premio por segundo año consecutivo.

El tijuanense se destacó por su fildeo impecable, al no cometer errores en la pradera izquierda. Ornelas tuvo 105 oportunidades en los 56 juegos que vio acción, teniendo una temporada perfecta con el guante. De esta manera, se ganó también su llamado para integrar a la Selección Mexicana que participará en el Clásico Mundial de Beisbol que arranca la próxima semana.

Martínez lució en el prado central con los guindas

En el bosque central, el mejor guante fue Juan Pablo Martínez de los Tomateros de Culiacán. JP solo cometió una pifia cubriendo ese sector con los guindas, en los 66 encuentros disputados. El cubano tuvo 188 oportunidades defensivas y un porcentaje de fildeo de .995.

Elizalde también lució con el madero con los Yaquis

Finalmente, el Guante de Oro para la posición nueve, es para Sebastián Elizalde de los Yaquis de Obregón, con quienes 'El Tano' tuvo una gran temporada adueñándose del prado derecho, donde tuvo participación en 62 duelos, con únicamente 2 errores en 113 oportunidades y dejando su porcentaje defensivo en .982.

LOS GUANTES DE ORO...

Todos los ganadores del Rawlings Gold Glove Award 2025-2026:

POSICIÓN JUGADOR EQUIPO

Pitcher: Luis Iván Rodríguez (Charros de Jalisco)

Catcher: José Heberto Félix (Jaguares de Nayarit)

Primera base: Roberto Valenzuela (Yaquis de Obregón)

Segunda base: Isaac Rodríguez (Cañeros de Los Mochis)

Tercera base: Ramón Mendoza (Tucson Baseball Team)

Shortstop: Jasson Atondo (Naranjeros de Hermosillo)

Jardín izquierdo: Julián Ornelas (Charros de Jalisco)

Jardín central: J.P. Martínez (Tomateros de Culiacán)

Jardín derecho: Sebastián Elizalde (Yaquis de Obregón)

Fuente: Tribuna del Yaqui