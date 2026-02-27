¿Liga MX arreglada? Exjugador de Tigres acepta haber recibido 'sobornos' previo a disputar una final

Ciudad de México.- Aunque es algo lamentable, la corrupción es algo que acompaña todos los ámbitos económicos y sociales en México, sin dejar de lado el deporte, pues en reiteradas ocasiones se han comprobado amaños de partidos en los diferentes circuitos profesionales. La Liga MX tampoco se ha salvado y en días recientes, un exjugador de Tigres UANL habló sobre haber recibido dinero por parte de sus rivales antes de disputar una final.

El encargado de revelar esta información fue Jonathan Espericueta, quien formó parte del cuadro regiomontano por varios años, antes de su salida al Atlético San Luis, Puebla y equipos de divisiones inferiores para después anunciar su retiro. En total, con el primer equipo felino, Espericueta disputó 17 compromisos con cuatro goles marcados y tres asistencias, siendo su mayor actividad en Tigres Sub19.

Quien en su momento estaba considerado una de las mejores promesas mexicanas, reveló la delicada información en un podcast publicado en días recientes. Jonathan habló sobre haber recibido ciertos 'bonos' por parte de un equipo al que enfrentarían en una final, contra quienes terminaron perdiendo.

Me tocó un equipo dentro del futbol que, yo estando en Tigres, nos dio una bonificación y ya luego nos ganó una final muy, muy importante".

Estas declaraciones por parte de quien lograra ser campeón del mundo sub-17 con la Selección Mexicana han causado mucho revuelo en redes sociales y, a pesar de no haber revelado el equipo responsable del arreglo de partidos, usuarios de internet comenzaron a especular sobre el probable culpable.

De acuerdo a la información recabada por Transfermarkt, Espericueta estuvo en la plantilla de Tigres por dos años, tiempo en el que perdieron cuatro finales, incluyendo la de la Concachampions del 2016 y 2017 contra el Pachuca y América de manera respectiva, además de una en la Liga MX ante Chivas. Al momento, ni Tigres UANL ni tampoco la Liga MX han tomado una postura ante estas declaraciones, pero con los antecedentes recientes sobre este tipo de arreglos, no sorprendería que se llegue a comprobar.

Fuente: Tribuna del Yaqui