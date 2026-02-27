Los Halcones de Obregón mantienen el vuelo y pegan primero ante los Toros de la Laguna

Ciudad Obregón, Sonora.- Si Obregón quería demostrar que puede jugarle de tú a tú a los mejores, lo hizo y de la mejor manera, y de la mano de Jahvari Josiah, los Halcones se apuntaron el primer encuentro de la serie en casa ante los Toros de la Laguna, por pizarra de 72-65.

Josiah respondió muy bien al tomar la batuta ofensiva de los emplumados, ante la ausencia de su líder anotador Greg Whittington, y con una actuación de 15 puntos lideró a la escuadra cajemense a su quinta victoria en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Perkins reclama una falta de los astados

Fue un duelo en el que las defensas impusieron condiciones en la primera parte, aunado a la falta de puntería de ambas escuadras que arrojó un pobre primer cuarto de 15-11 a favor de los emplumados, tras un 6-16 en tiros de campo (36 por ciento); mientras que los astados se fueron 15-11 para un 33 por ciento. Después de verse abajo todo el primer cuarto, los laguneros le dieron la vuelta al marcador 31-30 con 2:07 por jugar en el segundo periodo y mantuvieron la ventaja para irse al descanso de medio tiempo con la pizarra a su favor por 34-33.

Manu Gelpi supo mover muy bien sus piezas

Obregón arrancó a tambor batiente la segunda mitad y con una ofensiva de 9-1 se fueron al frente en el marcador para ya no voltear atrás, apuntándose el tercer periodo por 22-15 y perfilándose al último periodo con una férrea defensa que no permitió mayores libertades a los Toros.

Jahvari Josiah encabezó el ataque de los obregonenses, con 15 puntos y cinco rebotes; Tony Farmer agregó 13 unidades y nueve rebotes, mientras que Jaden House aportó 15 puntos. Por los visitantes, Franco Morales respondió con 15 puntos, nueves rebotes y ocho asistencias; además de Austin Wrighten con 11 unidades. Ambas escuadras volverá a medirse en la Arena Itson este sábado,

El líder canastero de los emplumados y de la liga, el estadounidense Greg Whittington no participó en este encuentro, después del duro golpe que sufrió en el segundo juego de la serie ante los Zonkeys de Tijuana, el miércoles pasado en la Arena Itson.

Fuente: Tribuna del Yaqui