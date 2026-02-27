Real Madrid y Barcelona conocen a sus rivales; así se jugará los octavos de final en la Champions League

Ciudad de México.- El camino al título está definido, pues la UEFA llevó a cabo su último sorteo, mediante el cual se definieron las llaves de cómo se jugarán los octavos de final de la Champions League. Cabe recordar que las mismas llaves se respetarán hasta llegar a la gran final, la cual se disputará el sábado 30 de mayo del 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Por el sistema, fueron ocho los equipos que consiguieron su acceso directo a las rondas de eliminación directa, mientras que otros 16 clubes tuvieron que disputar los partidos de playoffs para definir los cupos restantes para los octavos de final. Por último, los 12 equipos peor clasificados quedaron eliminados en primera instancia sin la posibilidad de disputar un repechaje para poder seguir participando en la actual edición.

#Deportes | Champions League: Estos son los equipos clasificados que disputarán los octavos de final???uD83CuDFC6https://t.co/zFSd0UhP20 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 26, 2026

Uno de los cruces más interesantes de esta ronda es el del Real Madrid, quien, luego de disputar un apretado playoff, se tendrá que medir ante el Manchester City, rival que ya enfrentó y contra quien perdió en la fase de grupos. La edición 2026 de la Champions League es la quinta de manera consecutiva en la que estas dos escuadras se enfrentan en rondas de eliminación.

Al Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, le tocará medirse contra el Chelsea, siendo esta la repetición inmediata de la final del Mundial de Clubes 2025. En dicho encuentro, los londinenses se impusieron con un contundente marcador de tres anotaciones por cero.

El Barcelona fue quien corrió con más suerte, pues pudo librar al PSG y, mediante el sorteo, se determinó que se tendrán que enfrentar contra el Newcastle en los octavos de final.

Enfrentamientos de octavos en la Champions League

Real Madrid vs Manchester City

PSG vs Chelsea

Barcelona vs Newcastle

Galatasaray vs Liverpool

Atalanta vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Tottenham

Bodo Glimt vs Sporting

Bayer Leverkusen vs Arsenal

The confirmed round of 16 draw ?#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Dichos enfrentamientos están divididos en dos jornadas: los partidos de ida se llevarán a cabo los días 10 y 11 de marzo, mientras que la vuelta será una semana después, los días 17 y 18 de marzo. Luego de eso, se tendrá poco menos de un mes en pausa, pues la siguiente ronda comenzará en la segunda semana de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui