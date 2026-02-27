¿Ruptura total? Javier 'Chicharito' Hernández excluye a Chivas de sus clubes favoritos

Ciudad de México.- A pesar de su final polémico, Javier Hernández está considerado como uno de los canteranos del Guadalajara más exitosos que ha trascendido al balompié internacional, aunque parece ser que el jugador mantiene cierto rencor para el equipo jalisciense. El 'Chicharito' enlistó los mejores clubes por los que pasó en su carrera, pero decidió omitir a Chivas a pesar de haber tenido dos etapas defendiendo los colores 'rojiblancos'.

Cabe recordar que el delantero centro fue formado en el 'Rebaño Sagrado', con quienes debutó en el 2006 y, tras consagrarse en la Liga MX, dio el salto al futbol de Europa al ser firmado por el Manchester United, equipo del cual se convirtió en figura. Luego de su paso por distintos clubes de renombre internacional como el Real Madrid y el Bayer Leverkusen, regresó a las Chivas para vivir una segunda etapa, la cual no terminó del todo bien.

#Deportes | Los 'Chivahermanos' no perdonan; tunden al 'Chicharito' Hernández por polémica publicación en redes uD83DuDE33?https://t.co/Wbj2TyufVM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 27, 2025

En los últimos años, Hernández Balcazar se ha vuelto una personalidad en internet, aunque esto mismo fue lo que terminó por deteriorar su carrera, luego de los escándalos enfrentados por sus comentarios machistas. A través de su cuenta de Instagram, el jugador realizó una dinámica donde los seguidores le lanzaban preguntas y una de ellas le cuestionaba sobre los clubes favoritos que pasó en su carrera.

Cuando gran parte de sus seguidores son personas que lo admiraban por su paso en Chivas, el 'Chicharito' comentó el listado de sus equipos favoritos, dejando de lado al que le brindó la oportunidad de debutar en el profesionalismo. "Aquí les van los mejores desde mi punto de vista y fueron: Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy".

Javier ‘Chicharito’ Hernández clasifica a los mejores clubes donde ha estado. Chivas no aparece en su top y LA Galaxy sí pic.twitter.com/NTZuRonJ1H — Diego Yvey (@diegoyvey) February 27, 2026

Este comentario causó mucha polémica entre los aficionados al Guadalajara, pues puso por delante al conjunto de la MLS aunque su estadía fue mucho menor que en el Guadalajara. En total, con el 'Rebaño Sagrado', Javier disputó 121 compromisos con 33 goles anotados y 10 asistencias en más de 5 mil 500 minutos.

Su salida del equipo se vio sentenciada por la baja de su rendimiento y las constantes lesiones que enfrentó en el Apertura 2025, además de las polémicas causadas por sus publicaciones en Instagram. El último partido donde vistió los colores rojo y blanco fue en la Liguilla cuando terminó por fallar un penal ante el Cruz Azul, lo que terminó desencadenando su despido y, luego de tres meses, permanece sin equipo.

#Deportes | Entre lágrimas y fallos; Javier 'Chicharito' Hernández sella su salida de Chivas del Guadalajara ?https://t.co/K2Iji3yREE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui