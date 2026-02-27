Sheinbaum: Mundial 2026 sí se realizará en México; FIFA vendrá a supervisar SEGURIDAD y TRÁFICO

Mazatlán, Sinaloa.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Este viernes 27 de febrero de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre la llamada que tuvo el día de ayer con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en medio de toda la tensión que existe sobre México y su participación en el Mundial 2026.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano agradeció a Infantino su confianza en México como sede de la Copa del Mundo 2026. Recordó que este cumple 10 años al frente de la FIFA y señaló que, hasta ahora no hay cambios en las sedes mexicanas, que serán la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara (en Jalisco) y Monterrey en Nuevo León.

Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026.



Confirmamos la confianza en el país. pic.twitter.com/CCPAkfWp4T — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2026

Ah, sí. Agradezco mucho a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que está cumpliendo 10 años al frente de la FIFA. Ayer hablamos por teléfono, alrededor de las 18:00 horas, y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país", dijo la presidenta.

De igual forma, señaló que acordó que un equipo de la FIFA vendrá a México no solo para revisar el tema de seguridad, sino de movilidad, ya que el tránsito es una de las preocupaciones en el torneo: "Acordamos un equipo de la FIFA va a venir para revisar varios temas. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente, el tema por supuesto de seguridad, pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades para poder garantizar la movilidad de todos los que vas a asistir a los estadios".

Entonces le agradezco mucho porque realmente desde el principio él tuvo confianza en nuestro país y ahora con más razón", dijo la presidenta.

La presidenta de México aseguró que este "va a ser un muy bien Mundial" y que tiene la certeza de que "se va a llevar con seguridad". Asimismo, envió un mensaje a todos los participantes y turistas para que visiten el país: "Todos los equipos del mundo pueden estar seguros de que en México serán recibidos con los brazos abiertos. y a todos los turistas del mundo que vienen a México tienen la certeza que llegan a un lugar tranquilo, seguro".

Van a pasar el mejor momento de su vida", dijo la presidenta.

México, junto con Estados Unidos (EU) y Canadá, será uno de los anfitriones del Mundial 2026. No obstante, el lugar de la República Mexicana comenzó a ponerse en duda debido a la ola de violencia que azotó una decena de estados el pasado fin de semana. Si bien la noticia trascendió a nivel internacional, aún no se reportan cambios en las sedes.

Fuente: Tribuna del Yaqui