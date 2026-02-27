Todo listo; Brandon Moreno encabeza velada mexicana de la UFC en la capital del país

Ciudad de México.- El pesaje oficial de UFC Fight Night: Moreno contra Kavanagh se realizó la mañana de este viernes en Ciudad de México sin contratiempos, con los 26 peleadores dando el peso en sus respectivas divisiones, dejando confirmada la función de este sábado en la Arena CDMX.

A diferencia de ediciones anteriores, el pesaje y los careos se llevaron a cabo a puerta cerrada, con acceso limitado únicamente a familiares y personas cercanas a los peleadores. La UFC optó por este formato en lugar del pesaje ceremonial vespertino abierto al público, como había ocurrido en visitas previas al país.

Solo uno saldrá victorioso. Quién será? uD83DuDC4A



Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh#UFCMexico | Sáb 28 de febrero | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/yVpacEPGkn — UFC Español (@UFCEspanol) February 27, 2026



En la pelea estelar, el ex campeón mosca Brandon Moreno marcó 125.5 libras, mientras que el británico Lone’er Kavanagh registró 125. Si bien las peleas de campeonato en peso mosca se realizan en 125 libras, para peleas sin título en juego el peso obligatorio es de 126 libras.

Vera y Martínez se declararon listos para una guerra

Para la pelea coestelar, correspondiente a peso gallo, Marlon 'Chito' Vera detuvo la báscula en 136 libras, mientras que el mexicano David Martínez registró 135 exactas. También superaron el trámite del pesaje combates destacados como Daniel Zellhuber ante el veterano King Green en peso ligero, marcando ambos 155 libras, así como los duelos mosca entre Edgar Chairez y Felipe Bunes, e Imanol Rodríguez frente a Kevin Borjas.

Imanol y Kevin prometen darse con todo

En las preliminares, la mexicana Regina Tarin dio el peso pactado de 130 libras para su combate ante Ernesta Kareckaite, luego de aceptar la pelea con pocos días de anticipación en reemplazo de Sofía Montenegro. La mexicana, apodada 'Kill Bill' hará su debut en esta cartelera.

Tarin (izq.) tendrá su debut en la UFC



Esta presencia múltiple refuerza el impacto de las artes marciales mixtas en el país y ofrece a la afición local una noche cargada de identidad y emoción. La cartelera incluye a cinco peleadores clasificados dentro del top 10 de sus respectivas divisiones, además de varios prospectos que harán su presentación en el octágono ante público mexicano. Con la báscula superada y sin necesidad de ajustes de último momento, la UFC dejó lista una cartelera completa para su novena visita a México y la octava a la capital del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui