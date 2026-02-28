Alarmas en Chivas; Luis Romo se vuelve a lesionar en partido contra Diablos del Toluca

Toluca, Estado de México.- Las Chivas del Guadalajara parecen haber dejado atrás sus mejores momentos, pues luego de perder su racha invicta en el Clausura 2026, tuvieron un inicio desafortunado en su partido contra Diablos del Toluca. Precisamente en el primer tiempo de su duelo contra el actual bicampeón de la Liga MX, perdieron a Luis Romo, quien parece haberse resentido del problema muscular presentado unas semanas atrás.

Cabe recordar que el capitán del 'Rebaño Sagrado' sufrió una lesión al intentar comandar un contraataque en la parte final del duelo contra el Mazatlán FC en tierras sinaloenses. El mediocampista estiró la pierna para enviar un pase, pero de manera inmediata sintió un dolor profuso en la parte posterior del muslo derecho, lo que causó sustitución inmediata.

A pesar de que Gabriel Milito descartó que el hecho haya sido un percance serio y solo lo atribuyó a cansancio, Luis se tuvo que perder las dos jornadas posteriores, donde vencieron al América en una nueva edición del Clásico Nacional. Su ausencia se hizo más evidente en el partido contra el Cruz Azul cuando perdieron su invicto en el certamen actual.

#Deportes | Se acaba el encanto: Cruz Azul triunfa y finaliza el invicto del Guadalajara en el Clausura 2025 ?https://t.co/V4kPmK6VXA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Las buenas noticias para el conjunto jalisciense llegaron durante la tarde del viernes, 27 de febrero cuando el nombre de Luis Romo apareció en la convocatoria para el duelo ante el Toluca y como muestra de que completó su recuperación, fue incluido en el cuadro inicial, aunque esta misma exigencia causó su recaída.

El partido en el Estadio Nemesio Diez estaba siendo muy dinámico en los primeros minutos y este mismo desarrollo terminó por exigir de más a la todavía reciente lesión en la pierna de Romo. El jugador intentó interceptar un pase, pero al estirar la extremidad, volvió a sufrir del mismo problema en el posterior del muslo.

A esperar que no sea grave lo que gesticula Luis Romo.



El eterno problema de las lesiones musculares:



El jugador se siente (o se dice) "LISTO"; clinicamente no hay estudio que pueda mostrar ya algo en contra, salvo recomendaciones de tiempos mínimos para regresar. Y luego... pic.twitter.com/ZT9EBJT688 — Omar Pérez Campos / Juego Limpio (@omardepor) February 28, 2026

El atacante se quedó tendido en el césped del recinto mexiquense y, tras una leve revisión por parte del cuerpo médico de Chivas, se determinó que no estaba en condiciones de continuar, siendo sustituido por el juvenil Brian Gutiérrez. Al cierre de esta edición, se han disputado los primeros 45 minutos, por lo que se tendrá que esperar a que termine el compromiso para que se emita un nuevo parte médico en torno a Luis Romo.

Fuente: Tribuna del Yaqui