Bayern Munich consigue agónico triunfo ante Borussia Dortmund y se acerca al título de la Bundesliga

Ciudad de México.- Tal y como estaba previsto, la nueva edición del Der Klassiker fue vibrante de inicio a fin y contó con una remontada de antología por parte del Bayern Munich. El conjunto bávaro logró una anotación de último minuto con la que aseguraron la victoria ante el Borussia Dortmund y aumentan la ventaja que los mantiene como líder de la Bundesliga en el último tramo de la temporada.

A pesar de que el Bayern llegó como ligero favorito a la cita en el Estadio Signal Iduna Park, fue el conjunto local quien comenzó dominando las acciones y antes de la media hora lo pudieron fructificar en el marcador. Cuando corría el 26', Nico Schlotterbeck metió un certero cabezazo que bastó para poner el uno por cero parcial, siendo esta la única anotación de la primera mitad.

En el inicio de la parte complementaria, Harry Kane empató los cartones con una anotación apenas dos minutos después de haber reanudado las acciones y luego fue él quien le dio la ventaja momentánea al Bayern. El británico causó un penalti y se encargó de cobrarlo de manera efectiva, comenzando con la locura que invadió la cancha en la parte final del compromiso.

uD83EuDD33 "uD835uDCDBuD835uDCF5uD835uDCEAuD835uDCF6uD835uDCEAuD835uDCEDuD835uDCEA uD835uDCF9uD835uDCEAuD835uDCFBuD835uDCEA uD835uDCEEuD835uDCF5 uD835uDCE2uD835uDCEEñuD835uDCF8uD835uDCFB uD835uDCF0uD835uDCF8uD835uDCF5uD835uDCEEuD835uDCEAuD835uDCEDuD835uDCF8uD835uDCFB@Hkane" pic.twitter.com/Lbup2BRqnU — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 28, 2026

Los locales no dieron su brazo a torcer y al minuto 83, Daniel Svensson los metió de lleno al encuentro, empatando de nueva cuenta el marcador parcial, aunque ahora en dos dianas por bando. Cuando todo indicaba que se repartirían unidades, Luis Díaz comandó un ataque para el Múnich en una de las últimas jugadas del compromiso.

El colombiano condujo el balón por todo lo ancho de la cancha, para luego cederle la pelota a Michael Olise, quien metió un centro certero, el mismo que fue definido por Joshua Kimmich. Luego de eso, el silbante agregó varios minutos más como compensación, donde el Borussia tuvo un par de llegadas, pero no pudieron concretar la nueva remontada.

¡uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDE0uD835uDDE2uD835uDDE1uD835uDDE7uD835uDDD4uD835uDDE0uD835uDDE2uD835uDDE6 uD835uDDEC uD835uDDDAuD835uDDD4uD835uDDE1uD835uDDD4uD835uDDE0uD835uDDE2uD835uDDE6 uD835uDDD8uD835uDDDF uD835uDDD6uD835uDDDFÁuD835uDDE6uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDE2!



¡¡¡uD835uDDE3uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDD4uD835uDDEDuD835uDDE2!!!!! pic.twitter.com/vzDf1P0Ksj — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 28, 2026

Con esta nueva victoria, el Bayern Múnich se mantiene como líder, aunque ahora con una diferencia mayor; los bávaros tienen un total de 63 unidades, superando por 11 al Dortmund, que se encuentra en el segundo puesto, y por 17 al tercer lugar. Hasta el momento, se han disputado 24 de las 34 jornadas y el Bayern va ampliando la ventaja con respecto a su más cercano perseguidor.

uD83DuDE42 pic.twitter.com/aNG0w4KVVo — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaquia