Chivas se desmorona; Toluca vence al Guadalajara y se 'roba' el liderato del Clausura 2026

Toluca, Estado de México.- Con un sinodal ofensivo en la primera parte, los Diablos del Toluca aseguraron la victoria ante Chivas del Guadalajara en la jornada 8 del Clausura 2026. Dos anotaciones antes de los 20 minutos de juego bastaron para que el conjunto mexiquense se llevara los tres puntos y se convirtiera en el nuevo líder del certamen mexicano.

A pesar de que no se pudo hacer presente en el marcador, el jugador más destacado del encuentro fue Paulinho, quien tuvo participación directa en ambas anotaciones, siendo la pieza clave para que los Diablos se llevaran el triunfo. El atacante lusitano fue derribado dentro del área en apenas un minuto de juego, aunque la jugada no fue sentenciada en primera instancia.

Luego de los reclamos por parte del conjunto local, el VAR mandó a llamar al silbante central a la revisión tecnológica, la cual no se demoró mucho tiempo ante un evidente jalón de Richard Ledezma. El encargado de cobrar desde los 11 pasos fue Jesús Gallardo, quien con un tiro cruzado puso el uno por cero parcial.

El 1-0 de Gallardo ?? pic.twitter.com/N3oc5ueYbF — Toluca FC (@TolucaFC) February 28, 2026

La anotación no hizo más que motivar a los locales, quienes solo necesitaron 10 minutos más para marcar el segundo tanto de la jornada. Jorge Díaz Price puso un pase filtrado a Paulinho, quien devolvió la pared de taquito para que este definiera de primera intención al primer poste.

uD83DuDE08 ¡GOOOOOL DE @TolucaFC !



El pase de Paulinho es un escándalo, una joya de asistencia y no despierta Chivas. uD83DuDE33 pic.twitter.com/9Xqx0syF7x — FOX (@somos_FOX) February 28, 2026

Con el dos a cero en el parcial, el Guadalajara comenzó a despertar y la 'Hormiga' González marcó en par de ocasiones, aunque la revisión semiautomática los terminó revirtiendo por dos milimétricos y polémicos fuera de lugar. El momento que sentenció a Chivas fue cuando su capitán, Luis Romo, tuvo que abandonar el terreno de juego al haberse resentido de un problema muscular reciente.

En la segunda mitad, las Chivas se volvieron mejores en el desarrollo del encuentro y fue ahí cuando Luis García, guardameta del Toluca, se convirtió en factor y pudo preservar el cero en su arco. El resultado final terminó por favorecer a los locales, quienes se convirtieron en el nuevo líder del certamen; tanto Diablos como Chivas quedan con 18 unidades, pero la diferencia de goles deja mejor posicionado al actual bicampeón de la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui