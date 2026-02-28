Con joya del sonorense Carlos Parra, México es campeón Panamericano de Softbol en Colombia

Ciudad de México.- El sonorense Carlos Alejandro Parra González escribió su nombre en la historia del deporte mexicano con letras doradas, tras impulsar a la Selección Nacional de México a la conquista de la corona del XIII Campeonato Panamericano de Softbol de la categoría Mayor y del boleto al Mundial de Softbol de Mayores.

La escuadra azteca se alzó con el título este domingo en Colombia, después de imponerse por pizarra de 1-0 en la final ante Argentina, vigente campeón, gracias a una brillante labor de Carlos Parra (6-0), quien se sostuvo las nueve entradas completas de únicamente un imparable, otorgó dos pasaportes y ponchó a 16 bateadores.

México se alzó con la corona en esta competencia

Con esta actuación, el lanzador sonorense de apenas 19 años se hizo acreedor al premio como el Jugador Más Valioso de la final que se disputó en el Estadio Jose Gabriel Amin Manzur, de la ciudad de Montería, ubicada al norte de Colombia.

Parra González realizó en total 104 lanzamientos, 77 de los cuales fueron strikes. Pablo Migliavacca fue el pitcher derrotado, al admitir la carrera de la diferencia en una entrada y dos tercios en labor de relevo, en el encuentro que tuvo una duración de 2:44 horas. Matías Etchevers fue el abridor de los sudamericanos y no desentonó, al retirar poco más de siete capítulos de cuatro imparables, con seis ponches y cuatro bases por bolas.

Parra festeja una de sus victorias con su receptor

El triunfo del equipo mexicano se gestó en la apertura de la novena entrada, donde con corredores en segunda y primera, Pablo Migliavacca realizó un lanzamiento descontrolado que permitió que Jesús Cardona se descolgara hasta la registradora y anotara, a pesar de un bloqueo ilegal del receptor argentino, Juan Zara.

Carlos Alejandro festeja con su padre, Alejandro

Además de Parra, en el encuentro final participaron los también caborquenses Manuel Alejandro Zepeda, José Manuel Contreras, Junior Alexis Flores, David Antonio Díaz y Alejandro Del Valle, quienes contribuyeron a esta conquista. Uno de los momentos más emotivos, fue cuando Carlos Alejandro compartió esta victoria con su padre, Carlos Parra Trujillo, quien también forma parte del cuerpo técnico del equipo de la escuadra azteca.

El equipo mexicano avanzó a la final después de dejar en el camino a Estados Unidos (4-0), Guatemala (1-0), Canadá (4-1); tropezó ante Argentina por 11-0, venció a Cuba por 3-0, se impuso a Venezuela por 1-0, a Colombia, 6-3 y ante Panamá por 4-2 en semifinales.

Fuente: Tribuna del Yaqui